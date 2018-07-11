Başkan Demirağ’ın babası toprağa verildi

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın babası Erineri Demirağ, son yolculuğuna Foça Fatih Camii’nde uğurlandı. Geçtiğimiz gün kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden emekli jandarma astsubay Demirağ için askeri tören düzenlendi. Törene Demirağ’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır ile Buca, Urla, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Menemen, Güzelbahçe belediye başkanları, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Demirağ’ın cenazesi Foça Yeni Kabristanına defnedildi.