Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 16:41

Başkan Demirağ’ın babası toprağa verildi

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İzmir Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın babası Erineri Demirağ (74) son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Demirağ’ın babası toprağa verildi

11 Temmuz 2018 16:41


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın babası Erineri Demirağ, son yolculuğuna Foça Fatih Camii’nde uğurlandı. Geçtiğimiz gün kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden emekli jandarma astsubay Demirağ için askeri tören düzenlendi. Törene Demirağ’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır ile Buca, Urla, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Menemen, Güzelbahçe belediye başkanları, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Demirağ’ın cenazesi Foça Yeni Kabristanına defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç