Başkan Görmez, “En çok çevre yatırımı yapan belediyeyiz”

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez; toprağı, havayı, suyu korumaya yönelik olarak İzmir’in en büyük projelerini hayata geçirdiklerini, bu güzel yarışta büyükşehir belediyesini bile geride bıraktıklarını söyledi. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, göreve geldiği günden beri, ‘bir avuç toprak bir avuç altından daha değerlidir’ ilkesiyle hareket ettiklerini, sanayi ile tarımı bir arada yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: “Nif Dağı’ndan doğup Küçük Menderes ovasına hayat veren Fetrek Çayının 22 kilometrelik bölümünde uygulanan ıslah ve rekreasyon projenin 1. etabının tamamlandı. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu bu projeye özel önem verdi. Çok acımasızca kullanılmış, hafriyat ve sanayi atıklarıyla yok olmaya başlamış bu çok değerli su yatağının önemli bir kısmı tamamlandı. Birisi yapay ada olmak üzere 300 bin metrekarelik alanda çalışmalara başladık. Sultanlar Vadisi Projesi tamamlandığında burası İzmir’in mesire merkezi olacak.”

Cumhuriyet, Alpken ve Ertuğrul mahallelerinin kesişme noktasında bulunan ve TCDD’ye ait 25 bin metrekarelik çok değerli arsanın belediyeye tahsisini sağladıklarını da kaydeden Görmez, “Şimdi rüya gibi bir projeyi ilçemize kazandırıyoruz. İhalemize yapıldı. Proje hızla devam ediyor. İlçenin farklı mahallerini birleştiren 4 bin metrelik yürüyüş ve bisiklet yolunu hizmete açtık. Torbalı Belediyesi bugüne kadar; Tepeköy Mahallesi, Haluk Alpsü Bulvarı, 2. Abdülhamit Han ve Alpkent yürüyüş yollarını tamamladı. Ayrancılar Egekent’te yapımına başlanan yürüyüş yolunda ise çalışmalar sürüyor. ‘Her Mahalleye Bir Meydan Projesiyle’ yapımı tamamlanan 4 büyük meydanla ilçemize 16 bin 100 metrekarelik sosyal yaşam ve yeşil alan kazandırdık. Ayrancılar, Atatürk, Yazıbaşı ve Torbalı mahalle meydanları en büyükleridir. Başta çevre kirliliği olmak üzere doğal dengelerin hızla bozulması organik ve biyolojik tarımı daha da önemli hale getirdi. Ege’nin en verimli tarımsal üretim merkezlerinden biri alan Torbalı’da organik üretimi teşvik etmek amacıyla da ilçe belediyesi olarak Torbalı mahallesinde 2 bin 150 metrekarelik kapalı alan üzerinde sadece köylülerimizin, üreticilerimizin ürünlerini doğrudan satabilecekleri köylü pazarını hizmete açtık. Gençlerin spor yapmaları için kentin muhtelif yerlerine 29 adet halı saha yaptık. 64 ayrı alana çocuk oyun grupları, 38 yere de fitness spor takımları yerleştirdi. Geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan Göllüce Mahallesi sakinlerinin faaliyet alanlarının giderek daralması ve yaşanan bazı hukuki sorunları aşmak adına 220 bin metrekarelik araziyi belediye olarak satın aldık, şimdi bu alanda küçük baş hayvancılık yapılıyor” dedi.

“Torbalı çevrecilikte gerçek lider”

Zengin bitki örtüsüne sahip, doğal dokusu hiç bozulmamış Torbalı köylerini aynı duyarlılıkla korumaya çalıştıklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Tarımı, sanayiyi ve kentsel büyümeyi disipline eden çok boyutlu bir strateji ile 4 yılda iki kat büyüdük ancak, tarım alanlarını da gözümüz gibi koruduk” şeklinde konuştu.