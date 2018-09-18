Başkan Görmez sorunları yerinde inceledi

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in farklı mahallelerden vatandaşlarla buluşma programları aralıksız devam ediyor. Başkan Görmez, Örnek Yapı ve Otağ Sitesi sakinleri ile bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Buluş, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Hakan İşbilir, Park ve Bahçeler Müdürü Yiğit Ebren'in de hazır bulunduğu görüşmede site sakinleri sorunlarını bizzat Başkan Görmez'e aktarma imkanı buldular. Site sakinleri, Belediye Başkanı Görmez'e çocuk parkı, fitness aletleri, çevre düzenlemesi ve aydınlatma gibi isteklerini iletti.

Vatandaşları dinleyen Başkan Görmez, ilgili daire müdürlerine talimat verip taleplerin yerine getirilmesini istedi. İmar barışı yasası ile ilgili sorulara da cevap veren Başkan Görmez, bu konuyla ilgili olarak da site sakinlerini bilgilendirdi. Başkan Görmez, kendisine iletilen ancak Torbalı Belediyesi'nin sorumluluğu dışında bulunan problemlerle ilgili olarak da yetkili kurumları arayıp ricada bulundu. Otağ ve Örnek Yapı Sitesi sakinleri sorunlarını dinlemek için kendilerini ziyarete gelen Başkan Görmez'e teşekkür etti.

“Sahada çalışmak daha verimli oluyor”

İzmir'in en hızlı gelişen, büyüyen, nüfusu artan ilçesi olduklarını, Torbalı'da yaşamayı, yatırım yapmayı tercih edenlerin yaşam kalitesini arttırmak adına sürekli sahada olduklarını, makama odaklı çalışmadıklarını belirten Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Yüzlerce vatandaşımızın yaşadığı Örnek Yapı ve Otağ Yapı'nın yöneticileri bazı problemlerinin olduğunu belirtip, beni siteye davet ettiler. Site sakinleri ile yaptığımız görüşme son derece verimli geçti. Sorunlarını dinledik ve çözümler için derhal harekete geçtik. Öncelikle vatandaşın tozdan kurtulması için civarda asfalt ve kilit taşı çalışması yapacağız. Çevre düzenlemesi ve aydınlatma gibi problemleri de çözüme kavuşturacağız. Spor yapmak isteyen bayanlar için de siteler civarına spor aletleri yerleştireceğiz. İlgili birimlere gerekli talimatları verdim. En kısa süre içinde gerekli çalışmayı yapıp, vatandaşımızın rahat etmesini sağlayacağız. Biz halka hizmet için varız. Programlar ve vatandaşların çağırısı doğrultusunda mahalle mahalle toplantılar düzenliyoruz” şeklinde konuştu.