Başkan Görmez: ’Torbalı sahipsiz değil’

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılından beri Torbalı’da devam eden, su ve kanalizasyon şebekelerini yenileme çalışmalarının tamamlandığı Karşıyaka Mahallesinde sıcak asfalt dökümüne başlandı. Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı sahipsiz değildir. Altyapı bitirilen, terk edilip gidilen, yarım bırakılan, tahrip edilen bir tek karış yer bırakmayacağız. İlçemizi baştan sona kadar yeniden onaracağız, yeniden ayağa kaldıracağız, yaşanılır hale getireceğiz” dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, gerek makine parkı, gerekse personel ve malzeme bakımından bir sorunları olmadığını, sabırsızlıkla İZSU’nun hızlı biçimde çalışmalarını tamamlamasını beklediklerini kaydederek, “İZSU’nun kazıları neticesinde maalesef ilçemizde ciddi bir hasar oluştu. Torbalı gibi ticaret ve sosyal hayatın böylesine yoğun olduğu yaşam alanlarında ilgili altyapı şirketleri bunu çok seri biçimde planlar, geceli gündüzlü çalışır ve profesyonel biçimde işi teslim ederler. İZSU bu konuda sınıfta kaldı. Torbalı’da iki yılı aşan plansız, programsız bir şebeke yenileme çalışmasına mahkum edildik. Çok önemli bulduğumuz, değer verdiğimiz bu hizmet eziyete çevrildi. Ülkemizde yılları kapsayan bir su şebekesi yenileme işi örneği sanırım yoktur. Torbalı kuşkusuz sahipsiz değildir. Bunun böyle bilinmesinde fayda var. Öte yandan olumlu gelişmeler de var. İZSU’nun çalışmalarını tamamladığı bazı bölgeler var. Ekiplerimiz o bölgelere hızla müdahale ediyor, sıcak asfalt dökülüyor, kavşaklar, kaldırımlar düzenleniyor, kilit parke taşları döşeniyor” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından Torbalı‘da yapılan içme suyu, kanalizasyon şebekesi yenileme kazıları ilçedeki ticareti, sosyal hayatı ve ulaşımı olumsuz biçimde etkilemesi vatandaşların çok büyük tepkilerine eden olmuş, İZSU’dan Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilen 30 Kasım 2017 tarihli bir yazıda, ilçede 270 kilometre uzunluğunda su şebekesi yenileme çalışmasına başlandığı, kazı yapılan alanların yine yüklenici firmalarca onarılacağı belirtilerek, ilçe belediyesinin herhangi bir onarıma ya da müdahaleye yetkili olmadığı ifade edilmişti.