Başkan Görmez: “Torbalı topyekün büyüyor ve gelişiyor”

Torbalı’nın sağlık, eğitim, ulaşım, kentleşme, sanayileşme gibi konularda orantılı biçimde topyekun büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Başkan Adnan Yaşar Görmez yatırımları sıraladı.

TRT Kent Radyo’da Belma Şahaner’in konuğu olan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı’yı ve yatırımları anlattı. Son istatistiklere göre Torbalı’nın çok hızlı biçimde büyüdüğünü kaydeden Görmez, "Torbalı, son üç yılda kamu ve belediye yatırımlarında, büyümede, kentleşmede, sosyal projelerde, sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı yatırımlarında ilçeye kazandırılan arsalarda, yeni yaşam alanlarında kültürel, sanatsal, bilimsel etkinliklerde üç kat büyüdü. Hedefimiz aynı hızla büyümek, Torbalı’yı İzmir’in parlayan yıldızı yapmaktır. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. İlçemiz tek kelime ile orantılı biçimde büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 verilerine göre; Torbalı binde 49,7’lik nüfus artışıyla İzmir’in en hızlı büyüyen ilçesi oldu. Yerleşik nüfusumuz 180 bine ulaştı. İlçemizdeki 700 dolayındaki fabrikada çalışan ve taşımalı sistemle İzmir’den gelen 55 bin dolayındaki çalışan bu rakama dahil değil. Dolayısıyla Torbalı kabuğuna sığmayan, oldukça dinamik bir yerleşim. Torbalı; sağlık, eğitim, ulaşım, kentleşme, sanayileşme gibi konularda orantılı biçimde ve topyekun büyüdü ve gelişti" dedi.

"Her yıl 10 ile 12 bin arasında yeni hemşehrimiz aramıza katılıyor"

Torbalı cazibe merkezi oldukça ilçede yaşamak isteyenlerin sayısında da ciddi bir artış kaydedildiğini ifade eden Başkan Görmez, "Torbalı’ya gelirseniz kentin her alanında yeni binaların yükseldiğine tanık olursunuz. Yeni yolların, bulvarların açıldığını görürsünüz. İnşaat sektöründe yaşanan bu hareketlilik rakamlara da yansımış durumda. 2004/2013 yılları arasında ilçemizde toplam 3 bin 963 inşaat ruhsatı kesilmişken, bu rakam 2014 yılında bin 96, 2015 yılında bin 38, 2016 yılında bin 262 oldu. 2017’nin ilk 6 ayını da dahil ederseniz toplamda 4 bin inşaat ruhsatına ulaşıldı. Nüfusumuz artarken, her yıl 10 ile 12 bin arasında yeni hemşehrimiz aramıza katılıyor. Yeni mahalleler kurulurken Torbalı Belediyesi olarak biz de bu hızlı gelişmeye uygun olarak çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Başbakan Yıldırım tarihi bir misyon üstlendi"

Yerel yönetimle merkezi Hükümetin işbirliğinin, Torbalı’nın 3 yılda büyük sıçrama yaşamasında çok etkili olduğunu vurgulayan Başkan Görmez, şunları söyledi: "İZBAN ulaşımda yeni bir dönem başlattı. Torbalı’da hayata geçen projeleri incelediğinizde bunu açıkça göreceksiniz. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bu anlamda Torbalı için çok büyük tarihi bir misyon üstlendi. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Allah hepsinden razı olsun, yatırımlar için bize öncülük ettiler."

Yatırımları sıraladı

Başkan Görmez, biten ve tamamlanması projeleri de şöyle sıraladı: "Torbalı’nın hemen her yerinde tamamladığımız bir projeyi görmeniz mümkün. Atatürk Mahallesine bir kent meydanı inşa ettik. İZBAN hattı dolayısıyla mahallelerimiz arasında aksayan yaya trafiğini açmak için Şht. Jnd. Uz. Çvş. Tolga Sağlam Yaya Alt Geçidini tamamlayarak hizmete açtık. Yazıbaşı Mahallesinde de Vedat Filiz Meydanını tamamladık. Ayrancılar’da muazzam bir kent meydanı açtık ve belediye meclisimizin ortak aldığı bir kararla bu meydana 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ismini verdik. 27 çocuk oyun alanı ve fitness sahasını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk.

Karakuyu Meydan Projesi, Abdülhamit Bulvarı Yürüyüş Yolu, Haluk Alpsü Bulvarı Yürüyüş Yolu, 6 adet düğün salonu, Çapak Mahalle Meydan Projesi, Tepeköy Mahallesi Yürüyüş Yolu, fitness ve çocuk oyun alanı, Çapak Beşevler Parkı, 15 basketbol ve 6 halı saha projesi,

evde bakım hizmet binası yapıldı. Yazıbaşı hizmet binası restore edildi, Ayrancılar hizmet binası, Türkmenköy Mahalle Konağı, Yoğurtçular Mahalle Konağı tamamlandı. Bütün bunların yanında kamu yatırımlarımızda da altın çağı yaşadığımızı söyleyebilirim.

Yeni devlet hastanemiz, ilçemize çok büyük değer kattı. Tarihi açılışa Sayın Başbakanımız da katıldı. Böylesi bir hastane uzun yıllardan beri hayallerimizi süslüyordu. Bu muazzam hizmetin Torbalı’ya kazandırılmasında çok büyük katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’na ve Milletvekilimiz Atilla Kaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum."

"Torbalı şaha kalktı"

Başkan Görmez, biten ve devam eden yatırımlarla ilgili şöyle devam etti: "Huzurevimizi de tamamlayarak yaşlılarımızın hizmetine açtık. Huzurevimizin civarındaki alanı da kamulaştırma vasıtasıyla ilçemize kazandırdık. Yapımı Torbalı Belediyesince tamamlanan huzur evi, 2106 yılında hizmete açılan önemli sosyal sorumluluk projelerimizden biri oldu. Profesyonel biçimde işletilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devrini yaptık. Torbalı Huzur Evi açıldıktan hemen sonra yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yüzlerce sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği ve binlerce çalışanın bulunduğu Torbalı’da artık yeni bir SGK hizmet binası var. Torbalı-Bayındır duble yol çalışması devam ediyor. Diş hastanesi önemli bir eksikliği giderdi. Ayrancılar Egekent Yaya Üst Geçidi, Yeşilköy Yaya Üst Geçidi, Atatürk Mahallesi Yaya Üst Geçidi Torbalı hem yerel yönetim yatırımlarında hem de kamu yatırımlarında şaha kalktı diyebiliriz."

Devam eden projeler

Sosyal Market, Tepeköy Mahalle Meydanı, Atatürk Mahallesi Sosyal Eğitim Merkezi (TOSEM), Yazıbaşı Mahallesi TOSEM, Atatürk Mahallesi Düğün Salonu, Ayrancılar Düğün Salonu, Ayrancılar Gençlik Merkezi, Organik Köylü Pazarı ve Torbalı Mahalle Meydanı projelerinin de devam ettiğini söyleyen Başkan Görmez, "Belediye hizmet binası Torbalı için çok önemli bir proje. Geçen günlerde ihale aşaması tamamlandı, yakın zamanda da inşaat çalışmalarına başlayacağız inşallah. Torbalı’ya yakışan, halkımıza hizmet kalitesi anlamında en iyisini sunmamıza yardımcı bir binamız olacak. Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi 1 Etap çalışmalarında da sona geliyoruz. Adamız tamamlandı, köprü inşaatına yakında başlanacak. Bu etapta yapay bir adacık oluşturduk ve o ada etrafında yapacağımız rekreasyon çalışmalarını tamamladığımızda burası bir sosyal yaşam merkezi olacak. Merkezde bunlar olurken, Torbalı’nın civar mahallelerinde de proje ataklarımız sürüyor. Pancar Mahalle Meydanı, Çapak Mahallesi sosyal hizmet binası, Helvacı Mahallesi sosyal hizmet binası, Atatürk Mahallesi TOSEM, Yazıbaşı Mahallesi Düğün Salonu, Ahmetli Mesire Alanı ile benzer bir çok proje üzerinde yoğun biçimde çalışıyoruz" dedi.

Sosyal projeler

Sosyal projelerden de bahseden Başkan Görmez, şöyle konuştu: "Subaşı Mahallesinde 24 yaş üstü engelli eğitim merkezi kurarak engelli bireylerimizin hayatına olumlu bir dokunuş yaptık. Onun haricinde değişik mahallelerimizde TOSEM’ler inşa ettik. Buralarda özellikle kadınlarımıza dönük bir takım eğitim faaliyetlerimiz olacak. Bir de üniversite öğrenimi için ilçe dışına giden gençlerimize maddi destek vermek amacıyla kısa adı TOREV olan Torbalı Eğitim Vakfı’nı kurduk. Vakıf 206 Torbalılı öğrenciye burs veriyor. Evde bakım hizmeti birimimiz çok önemli bir eksikliği giderdi. İnsan, yaşam odaklı çok önemsediğim hizmetler başarıyor. BKM sinemamızı açtık. Bir yılda 20 binin üzerinden vatandaşımız sinemadan yararlandı."

"Gözümüz gibi bakıyoruz"

Başkan Görmez, "Kentsel dokuyu korumaya dönük çalışmalarınız nelerdir?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Torbalı’da Sultan 2. Abdülhamit Han dönemine ait birçok eserler var. Bu eserlere deyim yerindeyse gözümüz gibi bakıyoruz. Bu doğrultuda Merkez Orhaniye Cami restorasyonu yapıldı. Yeniköy Abdülhamit Cami ve Mektep Restorasyonu tamamlandı. Bülbüldere mektebi restorasyonu da önümüzdeki günlerde yapılacak."

"En büyük önceliğimiz eğitim"

En büyük önceliklerinin eğitim olduğunu dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Okullarımızın hemen her eksiğini tamamlamaya çalışıyoruz. Bahçelerini asfaltlıyor, çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Sadece bunlarla da kalmıyoruz. Geçen sene okullarımız için 50.000 m2 yer tahsis ettik. Bu alanda 20’ye yakın yeni okul binamızın yapımı söz konusu. Bütün okulları tamir ediyoruz. Bütün camilerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Spor okullarımızda yazın 4 bin, kışın bine yakın öğrencimiz eğitim alıyor. Karşıyaka, Torbalı Atatürk, Ertuğrul Düverlik, Özbey, Alpkent mahalle muhtarlık binaları da yapıldı" ifadelerini kullandı.

İmar çalışmaları

Başkan Görmez, imar konusundaki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü E-İMAR sistemine geçildi. TAKBİS sistemine geçilerek tapu kadastro bilgilerine hızlı erişim sağlandı. Merkez 11 mahallenin halihazır haritası ile zemin etütleri yapıldı. Merkez 11 mahallenin 1/5000 planları bitmek üzere. Pamukyazı Mahallesi imar planı Yapıldı. Özbey Mahallesi imar planı yapıldı. Pancar imar planı yapıldı. Yazıbaşı 2. etap imar planı yapıldı. Mermer sanayi imar planı hazırlanıyor. Üç yıllık dönemimizde; 16 mahallede toplam 70 kilometre sıcak asfalt, 27 mahallede toplam 61 kilometre sathi kaplama, 39 mahallede toplam 12 bin ton yama asfalt, 22 mahallede toplam 113.614 m2 kilit taşı, 26.362 metre bordür, 2.144 metre engelli karosu, 1.600 metre oluk taşı döşenmiştir. Ödemiş tren yolu köprü altı trafiğe açıldı. Bu sezon için belirlediğimiz 40 bin ton sıcak asfalt dökme hedefimize ulaşmak üzereyiz. 40 bin metrekare de kilit taşı hedefimize ulaştık. Pamukyazı, Çaybaşı, Yeni Mahalle, Mustafa Kemal Atatürk, Atalan, Eğerci, Kırbaş Pancar ve Çapak mahalleleri yazık düğün salonları da tamamlandı."