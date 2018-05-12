Başkan Görmez’den Anneler Günü mesajı

Annelerin; merhamet, sabır, sevgi ve fedakarlıkta sınır tanımayan, tüm yaşamlarını çocuklarına ve ülkesine adayan insanlar olduğunu söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Anneler gününü tüketim odaklı bir anma biçiminden çıkarıp, kendileri için daha çok neler yapabiliriz gündemine dönüştürmeliyiz” dedi.

“Cennet annelerin ayakları altındadır” denilerek uyarılan bir ümmetin mensupları olduklarını belirten Başkan Görmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İzmir’in en modern, en sağlıklı, en yaşanılabilir huzurevlerinden birini 2 yıl önce açtık. Orada 100 büyüğümüz kalıyor. 5 yıldızlı otel konforunda, her türlü sağlık ve günlük bakımın yapıldığı bir rehabilitasyon merkezi hizmet veriyor. Yüzlerce başvuru sırada bekliyor. Keşke hiçbir huzurevine gereksinim duyulmasa. Annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, aile büyüklerimizin yeri huzurevi değil, kendi evleridir. Bir anne yaşamı boyunca hep koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için karşılıksız biçimde kendini arka plana iten kişidir. Hiçbir evlat çok ağır sosyal koşullar olmadığı sürece annesini huzurevlerine asla yönlendirmemelidir.”

Torbalı ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaş sınırı olmaksızın yatağa bağımlı hastalar için kurulan Evde Bakım Hizmet Birimini çok önemli sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Son bir yılda çoğunluğu 65 yaş üstü büyüklerimizin oluşturduğu bin 140 kişiye evde bakım hizmeti verdik” dedi.