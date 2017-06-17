Başkan Görmez’den ’Babalar Günü’ mesajı

Kur’an’ da anne ve babaya saygıyla, titizlikle davranılması gerektiğine ilişkin ayetlerin bulunduğunu hatırlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Babalara saygı geçmişi ve geleceği sahiplenmektir. Ailenin her bireyi gençlik ve sağlıklı yıllarında ailesi için büyük fedakarlıklar yapan babalarını, yaşlılığında da yalnız bırakmamladırlar. Farklı gerekçelerle evlerinden uzaklaştırılan yaşlı anne ve babaların huzur evlerinde hak etmedikleri bir yalnızlık yaşadıklarını görüyorum. Yüzyıllar boyunca evlerimizin başköşesinde oturan, torunlarının yaşamına, ailenin birliğine büyük değer katan yaşlıların, özelikle de babaların farklı gerekçelerle huzur evlerine yönlendirildikleri acı bir gerçektir. Aile ortamına şefkate, merhamete, çocuklarının sevgisine, ilgisine yardımına en çok muhtaç oldukları dönemde farklı gerekçelerle yaşlılarımız huzur evlerine bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

“Babalar ailenin temel direğidir”

Güçlü ülkelerin, güçlü ailelerden, güçlü ailelerinde güçlü babalardan oluştuğunu vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez , sözlerini şöyle sürdürdü:

“Babalık, annelik koşulsuz sevgidir. Hiçbir hesaba dayanmaz. Büyük fedakârlıklarla yetiştirdikleri evlatlarının, torunlarının, yanında geriye kalan yaşamlarını tamamlamak isterler. Dinimiz, geleneklerimiz, aile kültürümüz, ahlaki kriterlerimiz bunu gerektiriyor. İslamiyet evlatlarını bu konuda birinci derecede sorumlu kılıyor. Dinimiz anneye babaya öf demeyi bile yasaklamıştır. Babaların sadece bu özel günde değil, her zaman desteklenmesi gerekiyor. Çabalarına, emeklerine, hayata dair verdikleri çabaya diğer aile bireyleri destek verdikçe, saygı ve sevgi gösterdikçe babaların motivasyonu artacaktır. Bu vesileyle bütün babaların babalar gününü kutluyorum.”