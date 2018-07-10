Başkan Görmez’den büyükşehire ’ruhsat verilmesin’ çağrısı

Torbalı ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesinde kurulmak istenen geri dönüşüm tesislerine büyükşehir belediyesinin ruhsat vermemesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, büyükşehire çağrı yaptı. Görmez, ’ÇED gerekli değildir’ diyen kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade ederek, "Torbalı tarım ve sanayinin bir arada disipline edildiği, toprağın, havanın, suyun korunmaya çalışıldığı bir ilçe. Bu verimli toprakları kentleşme ve sanayileşme baskısından korumaya büyük önem veriyoruz. Daha önce Torbalı’nın yanı başında bir kurşun fabrikasına maalesef ruhsat verilmiş ve bu ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Benzer durumda sorunlu olan 3-4 tesis daha bulunuyor. Bunlara yenilerinin eklenmemesi adına Torbalı’nın hassasiyetinin göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Biz de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı veren ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.

Torbalı’da 800 dolayında büyük çaplı sanayi kuruluşunun üretimini sürdürdüğünü, yeni yatırım alanları için gerekli imar ve plan düzenlemeleri yaptıklarını hatırlatan Görmez, "Türkiye’de 80 ili geride bırakan, ihracatıyla, üretimiyle, istihdamıyla örnek bir ilçeyiz. Mevcut potansiyelimizi artırmak adına stratejik planımızı aynen uyguluyoruz. Yatırımcının önünü açıyoruz. Onları asla bürokrasiyle yormuyoruz; lakin çevre konusunda asla ödün vermiyoruz. Hep söylerim, bir avuç toprak bir avuç altından daha değerlidir. Toprağı, suyu, havayı korumak çocuklarımızın geleceğini korumaktır" şeklinde konuştu.

"Tarıma çok büyük zararları olur"

Yazıbaşı’da kurulmak istenen fabrikanın ilçedeki tarımsal faaliyetler için ciddi bir felaket anlamına geleceğini öne süren Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin da, "Torbalı, tarımsal üretimin hemen her çeşidinin yoğun olarak yapıldığı bir yer. Tarımsal üretimle tehlikeli atık işleyen fabrikaların isminin bile yan yana gelmesi büyük bir problem. En büyük tehdit yer altı su kaynaklarına yönelik olacaktır. Kimyasal atıkların yer altı sularına karışması insan hayatını direkt etkileyecek boyutta bir tehdide kapı aralar. Yazıbaşı’da kurulmak istenen böyle bir fabrikanın çevreye, tarıma çok büyük zararları olur” dedi.

Torbalı’da bir şirket, 393 bin liralık bedelle, Torbalı’nın Yazıbaşı Mahallesi’nde atık elektrikli ve elektronik eşya işleme (30 bin ton) hurda metal işleme ve ÖTA işleme (25 bin ton), tehlikeli atık geri kazanımı (5 bin ton), tehlikesiz atık geri kazanımı (20 bin ton), tehlikesiz atık toplama ayırma (30 bin ton) ÖTL ara depolama (20 bin ton), akü ve pil ara depolama (2 bin 500 ton) tesisi projesi için ruhsat talebinde bulunmuştu.