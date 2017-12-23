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23 Aralık 2017 12:14

Başkan Görmez’den İslam dünyasına iki mesaj

Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İş Birliği Derneği (TASCA) ile Torbalı Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve yaklaşık 35 ülkeden çok sayıda temsilcinin katıldığı ‘Ortaklık ve Kalkınma ‘ konulu toplantıda konuşan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, işadamlarını Torbalı’ya yatırım yapmaya davet etti, İslam dünyasına da çağrıda bulunarak Kudüs’e sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Başkan Görmez’den İslam dünyasına iki mesaj

23 Aralık 2017 12:14


Kuşadasında gerçekleşen ve 5 gün sürecek olan Uluslararası TASCA Forumuna konuşmacı olarak katılan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İslam dünyasına birlik beraberlik çağrısı yaptı. Filistin halkını, davasına sahip çıkmaya çağırdı.


Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren TASCA Başkanı Dr. Muhammed Adil, “35 farklı ülkeden yüzlerce temsilcinin katıldığı bu toplantının amacı İslam ülkeleri arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendirmek, İslam coğrafyasında yaşanan sorunları masaya yatırarak çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulunmaktır. Bu programı düzenleyen Torbalı Belediyesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirip, Torbalı ile güçlü ticari köprüler kurmak istiyoruz. Bu anlamda burada bulunan bizler fahri temsilciler olacağız” dedi.



“Torbalı’ya yatırım yapın”


Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise konuşmasında Torbalı’nın ekonomik ve stratejik önemini belirterek İslam dünyası temsilcilerine yatırım çağrısında bulundu. Torbalı’nın 800 civarı büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşu ile yılda 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Görmez, “Sizlere açık çek veriyorum, Torbalı’ya yatırım yapmak isteyenlere kapımız açık. Elimizden gelen her türlü kolaylığı sağlayacağız. Torbalı’da son yıllarda merkezi hükümet ve yerel idarenin uyumlu çalışması ekonomik anlamda Torbalı’yı cazibe merkezi haline getirdi. Havaalanı ve limana yakınlığı, ulaşım yolları ve konumu itibari ile son yıllarda yıldızı parlayan Torbalı, güven içerisinde yatırım yapabileceğiniz bir ilçe. Tarihi dokusuyla Osmanlı’nın izlerini taşıyan, turistik anlamda Metropolis gibi eşsiz bir değere sahip olan Torbalı dünya pazarlarına üretim yapan birçok sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.



“Kudüs, tüm Müslümanların başkentidir”


Konuşmasınınsın son bölümünde Kudüs için çağrıda bulunan Başkan Görmez, “Benim son sözüm ve çağrım Kudüs ile Filistin halkı içindir. Ey İslam dünyası, dilimiz farklı, rengimiz farklı, coğrafyamız farklı, sosyal statümüz farklı olsa da bizim Allah’ımız bir, kitabımız bir, inancımız, kıblemiz, acımız ve sevincimiz birdir. İsrail’in işgali altında zulüm gören, Filistin halkının yanında olalım. Onların yalnız olmadıklarını tüm dünyaya gösterelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Kudüs ve Filistin halkı için ortaya koydukları tavır ve duruşa destek verelim. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin, tüm Müslüman halklarının başkentidir” şeklinde konuştu. Başkan Görmez’in konuşması salondan büyük alkış aldı.




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