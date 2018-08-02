Başkan Görmez’den Vali Ayyıldız’a incir festivali daveti

Torbalı ilçesinde, belediye tarafından hafta sonu Çapak Mahallesi’nde gerçekleştirecek Bardacık İncir Festivali için hazırlık devam ediyor. Sabah 07.00’de Çapak Mahallesi’ne giden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, mahalle meydanında kurulan incir borsasını ziyaret ederek, üreticiler ve mahalle sakinleri ile sohbet etti. Festival hazırlıklarını kontrol eden Başkan Görmez, daha sonra incir hasadı yaptı. Çapaklı üreticiler ile ağaçtan incir toplayan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ardından da Vali Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret edip incir takdim etti ve Ayyıldız’ı hafta sonu yapılacak olan festivale davet etti. Festival tanıtım programı kapsamında ise Torbalı Belediyesi çalışanları tarafından Konak Meydanında İzmirlilere Çapak’ta yetişen Bardacık inciri dağıtıldı. Vali Ayyıldız ile görüştükten sonra Konak Meydanında kurulan standı da ziyaret eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, burada vatandaşlara kendi elleri ile incir ikram etti.

Festival programında yer alan halk oyunları gösterisi ve TRT Ses Sanatçısı Ali Çakar’ın konseri ise Hakkari’den gelen saldırı nedeniyle iptal edildi. Belediye Başkanı Adana Yaşar Görmez, bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Hakkari Yüksekova’da terör örgütünce düzenlenen hain saldırı sonucu şehit edilen Mehmetçiğimizin ailesi Nurcan Kaya ve minik yavrumuzun büyük acısı nedeniyle festival programımızı sade ve eğlencesiz yapma kararı aldık. Festivalimizin Çapak’ta yetişen ve önemli bir ekonomik değeri bulunan bardacık incirinin tanıtımı için önemli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Tüm halkımızı hafta sonu yapılacak festival için Çapak Mahallemize bekliyoruz."