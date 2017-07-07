Başkan Görmez’e çok özel kupa

Lig 2. gurupta şampiyonluğa ulaşan Torbalı İşitme Engelliler Spor Kulübü, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’i makamında ziyaret ederek Görmez’e şampiyonluk kupasını takdim etti.

Torbalı’da 2015 yılında kurulan Torbalı İşitme Engelliler Spor Kulübü, İşitme Engelliler Ligi’ne katıldığı ilk sezonda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Kulübün başkanı Aykut Dumanlı ve beraberindekiler geçtiğimiz gün Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile buluştu. İletişimin işaret dili tercümanı vasıtasıyla kurulduğu buluşmada, Aykut Dumanlı bu zamana kadar kendilerine verilen destek için Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür etti. Kulüp yöneticileri, Görmez’e şampiyonluk kupasını takdim etti.

“Torbalı adına gurur verici”

Bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı’da engellilerimizin sosyal hayata daha iyi adapte olmalarını sağlayan her türlü projenin destekçisi ve takipçisiyiz. İşitme Engelliler Derneği bünyesinde kurulan futbol takımı da ciddi bir başarıya imza atarak grubunda şampiyonluk elde etti. Torbalı adına gurur verici bir başarı olarak görüyorum. Tüm dernek temsilcilerini ve takım oyuncularını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.