Başkan Görmez’e eğitime katkı teşekkürü

Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Tınaztepe yerleşkesi amfi tiyatroda mezuniyet töreni gerçekleşti. Öğrenciler ve öğrenci yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği mezuniyet töreninde Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e üniversitelerle yaptığı işbirliği ve eğitime katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Daş, törende yaptığı konuşmada, “Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Eğitime verdiği katkılarla, bu alanda yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan Sayın Başkanın bizim için de ayrı bir yeri var. Bugüne kadar birçok projede bizden desteklerini esirgemedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerle üniversitelerin işbirliği kalkınma ve büyüme adına çok önemli buluyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ile Genel Sekreter Doç. Dr. Recep Yiğit’in elinden teşekkür plaketi alan Başkan Görmez, Küçük Menderes Havzasında Torbalı Merkezli bir üniversite hayali kurduklarını belirterek şunları söyledi: “Bilime ve ilime inanmış, onunla ilerlemiş, yerleşim alanlarını, altyapısını, ulaşımını ve sanayisini buna göre planmış kentlerde yaşam kalitesi tartışmasız daha yüksek olur. Bu kentlerde; tarih korunur, sosyal doku zenginleşir. Depreme, sel baskınlarına, diğer doğal felaketlere karşı daha tedbirli, korunaklı olunur. Sanayiler gelişir. Tarımsal alanlar korunur, verimlilik artar. Çevreye daha duyarlı stratejiler geliştirilir. Sağlık, eğitim gibi çok önemli alanlarda çok daha başarılı sonuçlar elde edilir. Biz buna inanmış bir belediyeyiz.

Bunun için şimdiye dek üniversitelerden gelen bilimsel işbirliği tekliflerine, toplantılara, panellere, konferanslara, sosyal ve kültürel aktivitelere özetle bütün projelere imkanlarımız ölçüsünde katkı sağladık.”

“Torbalı bilimsel çalışmalara açık”

Torbalı’nın sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin en hızlı gelişen ve büyüyen ilçelerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Görmez, “Bu gelişme konut, nüfus, sanayi, tarım, ulaşım gibi birden çok dalda ve orantılı biçimde devam ediyor. Küçük Menderes Havzasının bereketli toprakları üzerinde Torbalı merkezli bir üniversitenin kurulması en büyük hayalimizdir. Bu olmasa dahi, ilçemizde kurulacak yeni fakülte ve yüksekokulların, enstitülerin bölgemize çok büyük değer katacağını her fırsatta vurguluyorum. Çünkü Torbalı; Türkiye’nin 5. büyük sanayi üretim merkezlerinin kurulduğu, ihracatın yapıldığı, en çok verginin ödendiği, en çok elektriğin tüketildiği bir ilçe. Aynı zamanda Metropolis Antik Kenti’nin bulunduğu, Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin kurduğu bir ilçe. Böylesine seçkin bir topluluk karşısında bize konuşma fırsatı veren üniversitemizin değerli mensuplarına teşekkür eder, sizleri Torbalımıza beklediğimi belirtmek isterim” diye konuştu.