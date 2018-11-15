Başkan Görmez'i duygulandıran ziyaret

Maddi durumu zayıf arkadaşları için kitap yazan liseliler, Torbalı Belediye Başkan Adnan Yaşar Görmez'i ziyaret ederek destek isterken, duygulanan Başkan Görmez, duyarlı gençleri tebrik ederek destek sözü verdi.

Torbalı Türk Telekom Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri, maddi durumu zayıf kız arkadaşlarının eğitim hayatını sürdürebilmesi için kitap yazarak kitabın gelirini arkadaşlarına bağışlama kararı aldı. Kadın sorunları ve bu sorunların ortadan kaldırılmasında en büyük faktörün eğitim olduğu düşüncesiyle yola çıkan öğrenciler, kitaba ise "Sınırlarını Zorla" ismini verdi. Kitaptaki hikayeler öğrenciler tarafından Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Serap ve Mehmet Çiçek rehberliğinde hazırlandı.

Bir yıllık bir süreçte hazırlanan kitap, okul aile birliği tarafından satılmaya başlandı. Kitap satışından elde edilen tüm gelir, maddi durumu yetersiz kız öğrencilerin eğitim harcamaları için kullanılacağı ifade edilirken, kitabın yazarı olan öğrenciler ile öğretmenleri Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'i makamında ziyaret edip yazdıkları kitabı takdim etti. Eğitime ayrı önem verdikleri ifade eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, bu anlamlı çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Duygulanan Başkan Görmez, öğrencilere de destek sözü verdi. Eğitime her fırsatta destek verdiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Torbalı'da öğrencilerin daha kaliteli eğitim almaları için Milli Eğitim Bakanlığı'na 50 bin metre kare arsa bağışladıklarını hatırlatan Başkan Görmez, "Kurduğumuz TOREV Vakfı ile Torbalı'dan Üniversiteye giden öğrencilere karşılıksız burs desteği veriyoruz. Eğitimin yeri bizim için çok ayrı. Ayrancılarlı öğrencileri de bu anlamlı davranışından dolayı kutluyorum. Maddi durumu zayıf arkadaşlarının eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için kafa yormaları her türlü takdiri hak ediyor. Torbalı Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.