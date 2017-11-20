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20 Kasım 2017 10:57

Başkan Görmez’in eşi ev ev dolaşıyor

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez, evde bakım hizmet birimi ekibiyle ev ev dolaşıp hastaların sıkıntılarını dinliyor.

Başkan Görmez’in eşi ev ev dolaşıyor

20 Kasım 2017 10:57


Torbalı’da ilçesinde, belediye bünyesinde kurulan evde bakım hizmet biriminin gönüllüleri arasında yer alan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez, sağlık ekibiyle birlikte ev ev dolaşıp hastaların, yardıma muhtaç ailelerin imdadına yetişiyor.


Sağlık birimi çalışanı gibi sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Arzu Görmez, zamanının önemli bir kısmını evde bakım hizmet biriminin çalışmalarına yardımcı olmak ve işleri koordine etmekle geçiriyor.


Hangi mahallede hangi hastanın yardıma muhtaç olduğunu bilen Arzu Görmez, çalışmaların yürütüldüğü semtlerin sorunlarını da birer sosyal gözlemci gibi belediyenin diğer birimlerine ulaştırıyor. Sosyal sorumluluk projesinin gönüllüsü olarak çalıştığını kaydeden Görmez, bu işi severek yaptığını belirterek, "İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaş sınırı olmaksızın yatağa bağlı hastalar için kurulan evde bakım hizmet biriminin gönüllüsüyüm. Doktor, sağlık personeli ve alanında uzman bir ekiple beraber, mahalle, mahalle ev ev geziyoruz. Muhtarlarımızın tespit ve bildirimleriyle yardıma, bakıma ya da acil tedaviye muhtaç vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Tedavi olması gereken vatandaşlarımızı da yine hasta sevk aracımızla hastanelere ulaştırıyoruz. Severek yaptığımız çok hayırlı bir çalışma. Çok hayır duası alıyoruz. En anlamlı ödülümüz de bu" dedi.


Binası tamamlanan, sağlık personeli kadrosu güçlendirilen evde bakım hizmeti biriminin çalışmalarından yararlanmak isteyen vatandaşların, 0232 935 3 112 numaralı telefonu arayarak bu birimle temasa geçebileceği bildirildi.




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