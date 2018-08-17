Başkan Hasan Arslan personelle bayramlaştı

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Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programına ilk olarak şantiye ve idari hizmet bina çalışanlarıyla bayramlaşarak başladı. Önce şantiyedeki personelle hizmet salonunda bayramlaşan Başkan Arslan’a, sendika işyeri temsilcileri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Başkan Arslan, Kurban Bayramı’nın birleştirici, bütünleştirici ve dayanışmacı gücünden faydalanılması gerektiğini belirterek, küslerin barışmasının önemini vurguladı. Başkan Arslan, şantiyedeki personelle bayramlaşmanın ardından idari binaya geçerek, konferans salonunda personelle bayramlaştı. Şeker ve kolonya eşliğinde bayramlaşma turunu tamamlayan Başkan Arslan, personelle bol bol da fotoğraf çektirdi.

İdari binada personele seslenen Başkan Arslan, “Yine bir Kurban Bayramı’nda daha sizlerle bayramlaşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Hepinize Çiğli halkına en iyi hizmeti verdiğiniz için buradan teşekkür ediyorum. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekip ruhu içinde Çiğli halkına hizmet ediyoruz. Biz sizler için varız, sizler hep beraber Çiğli için varsınız. Bayramlar uzlaşma, kucaklaşma, barışma günlerimizdir. Tüm sevdiklerinizle geçirdiğiniz; huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum” dedi.