Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 18:02

Başkan Hasan Arslan personelle bayramlaştı

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan Kurban Bayramı öncesinde şantiye ve idari binadaki personelle bayramlaştı.

Başkan Hasan Arslan personelle bayramlaştı

17 Ağustos 2018 18:02

.


Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programına ilk olarak şantiye ve idari hizmet bina çalışanlarıyla bayramlaşarak başladı. Önce şantiyedeki personelle hizmet salonunda bayramlaşan Başkan Arslan’a, sendika işyeri temsilcileri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Başkan Arslan, Kurban Bayramı’nın birleştirici, bütünleştirici ve dayanışmacı gücünden faydalanılması gerektiğini belirterek, küslerin barışmasının önemini vurguladı. Başkan Arslan, şantiyedeki personelle bayramlaşmanın ardından idari binaya geçerek, konferans salonunda personelle bayramlaştı. Şeker ve kolonya eşliğinde bayramlaşma turunu tamamlayan Başkan Arslan, personelle bol bol da fotoğraf çektirdi.


İdari binada personele seslenen Başkan Arslan, “Yine bir Kurban Bayramı’nda daha sizlerle bayramlaşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Hepinize Çiğli halkına en iyi hizmeti verdiğiniz için buradan teşekkür ediyorum. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekip ruhu içinde Çiğli halkına hizmet ediyoruz. Biz sizler için varız, sizler hep beraber Çiğli için varsınız. Bayramlar uzlaşma, kucaklaşma, barışma günlerimizdir. Tüm sevdiklerinizle geçirdiğiniz; huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç