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Başkan Hasan Arslan'a odalardan tam destek

İzmir’de, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odasını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’a oda başkanlarından tam destek aldı.

İzmir'de, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odasını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'a oda başkanlarından tam destek aldı.


Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç'ı ziyaret etti. Esnaflar ile bir araya gelmek, kurumlar arası ilişkileri pekiştirmek için yapılan ziyarette Başkan Arslan, İzmir'in üye bazında en büyük ve en aktif odalarından biri olan Çiğli Esnaf Odası'nın Çiğli'de başarılı işler yaptığını söyledi.


Başkan Arslan, esnafın he türlü ekonomik koşulda ayakta kalması için destek olunması gerektiğini ifade ederek, görevde bulunduğu sürece belediyenin gerçekleştirdiği hizmet ve projeler hakkında da bilgi verdi. Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Başkan Arslan'a destek olacaklarını belirtti.


Başkan Hasan Arslan, daha sonrada Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı İbrahim Bayram, Başkan Arslan'ın ziyaretinden onur duyduğunu belirterek, "Başkanımıza desteğimiz tamdır. Hizmetlerini yakından takip ediyoruz. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Hizmetlerin devamı için bir başkan iki dönem belediye başkanlığı yapmalıdır. Oda olarak, bizlere her zaman destek olan başkanımız Hasan Arslan'a desteğimiz tamdır."

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