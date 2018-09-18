Başkan Hasan Arslan'dan ilk gün okul ziyaretleri

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçedeki okulları gezen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, okullarda sınıfları ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlere başarı dolu bir yıl dileyen Başkan Arslan, önce Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde bulunan Ali Şir Nevai Ortaokuluna gitti. Mahalle Muhtarı Habib Ağşahin ile Okul Müdürü Erhan Derse'nin eşlik ettiği ziyarette Başkan Arslan, çocuklarla sohbet etme fırsatı buldu. Çiğli Belediyesi tarafından okula yapılan bahçe, beton kaplama, spor alanlarının yenilenmesi ve çeşitli tamirat, tadilat işlerini de inceleyen Başkan Arslan'a okul yönetimi ve öğrenciler teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Çağdaş Mahallesinde bulunan Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokuluna giden Başkan Arslan'a okul ziyareti sırasında Muhtar Hasan Akuş ile Okul Müdürü Fatih Kaya eşlik etti. Sınıfları gezen Başkan Arslan, öğrencilerle bol bol sohbet etti. Başkan Arslan, “Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarı dolu bir yıl diliyorum. Ülkemizin geleceği açısından eğitim çok önemli ve biz gereken desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.