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28 Şubat 2018 13:15

Başkan Hasan Arslan’dan Kılıçdaroğlu’na davet

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36.

Başkan Hasan Arslan’dan Kılıçdaroğlu’na davet

28 Şubat 2018 13:15

Olağan Kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek tebriklerini iletti. Geçirdiği operasyondan dolayı geçmiş olsun dileklerini de bildiren Başkan Arslan, ziyarette Çiğli’de tamamlanan ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi verdi ve projelerin açılışını yapması için Kılıçdaroğlu’nu Çiğli’ye davet etti.


Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu meclisteki makam odasında ziyaret etti. CHP’nin 36. Olağan Kurultayında 790 oy alarak yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutlayan Başkan Arslan, ayrıca geçtiğimiz haftalarda geçirdiği operasyon nedeniyle de Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiğli’de tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi veren Başkan Arslan, başta Uğur Mumcu Kapalı Pazaryeri ve Güneş Enerji Santrali Projesi olmak üzere tamamlanan projelerin açılışını yapmak üzere Kemal Kılıçdaorğlu’nu Çiğli’ye davet etti.


Çiğli’de yapımı devam eden ve tamamlanan proje ve hizmetleri büyük dikkatle dinleyen Kılıçdaroğlu, Çiğli’deki açılışlara memnuniyetle katılacağını bildirdi. Özellikle güneş enerji santrali konusuyla ilgilenen CHP lideri, güneş enerjisi konusunun ülke açısından önemine değinerek, bu konudaki öneri ve düşüncelerini de Başkan Arslan’a iletti.




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