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Başkan Hasan Arslan'ın anne acısı

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın hayatını kaybeden annesi Fidan Arslan’ın cenazesi, Küçük Çiğli Cemevi’ndeki cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı’na defnedildi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın hayatını kaybeden annesi Fidan Arslan'ın cenazesi, Küçük Çiğli Cemevi'ndeki cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'na defnedildi.


Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın annesi Fidan Arslan, solunum yetmezliği nedeniyle 2,5 ay hastanede gördüğü tedavinin ardından 87 yaşında yaşamını yitirmişti. Fidan Arslan için Küçük Çiğli Cemevi'nde bir cenaze treni düzenlendi. Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'na defnedildi. Anne acısı yaşayan Başkan Arslan'ın oldukça üzgün olduğu gözlemlendi. Hasan Arslan, ardından da tören sonrası taziyeleri kabul etti.


Cenaze törenine ise milletvekilleri dahil olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı.

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