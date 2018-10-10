Başkan Hasan Karabağ'a ilçelerden sıcak karşılama

CHP Örgütleri ve Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk'ü ziyaret edip, esnafla sohbet eden Başkan Karabağ, "Bu ülke şehitlerimizin kanlarıyla kuruldu ama şimdi sahte seçimlerle yıkılmaya çalışılıyor. İzmir duruşunu Anadolu'ya yaymalı, partimizi büyütmeliyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen isimlerin başında gelen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir'in uzak ilçelerinden Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Tire'yi ziyaret ederek ilçe örgütleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Karabağ'a eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları da eşlik etti. Başkan Karabağ'a ilçelerde ilgi büyük oldu. Vatandaşların sıcak karşılamalarından memnuniyet duyan Karabağ, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk olarak CHP Beydağ ilçe Başkanı Feridun Yılmazlar'ı ziyaret eden Başkan Karabağ ve beraberindeki heyet daha sonra sırasıyla Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk, CHP Kiraz İlçe Başkanı İsmet Korkmaz, CHP Ödemiş ilçe Başkanı Mehmet Kiremitçi ve CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ı ziyaret ederek, hem partililerle hem de vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

“İzmir duruşunu Anadolu'ya yaymalıyız”

Daha önceki seçim çalışmalarında sık sık uzak ilçelerde bulunan ve Küçük Menderes Havzasında herkesin tanıdığı bir isim olan Hasan Karabağ'a vatandaşlar başarılar dileyerek, kendisini büyükşehirde görmek istediklerini iletti. Karabağ ise vatandaşlara ‘İzmir duruşunu Anadolu'ya yaymalıyız. Elimizden geldiğinden daha fazla çalışmalıyız. Bu ülke şehitlerimizin kanlarıyla kuruldu ama şimdi sahte seçimlerle yıkılmaya çalışılıyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Adaylık noktasında genel merkez eğer bizi bu göreve layık görürse o zaman konuşuruz' dedi.

"Parti kültürü ve partili olmayanlara izin vermeyin"

Ödemiş ilçe örgütünün organize ettiği etkinlikte de partililere seslenen Başkan Karabağ, " İçimizdeki kavgaları artık bir kenara bırakıp, yerel seçimler sonrası yalnız kendi öz gücümüzle değil, tüm demokratik kitle örgütleriyle birlikte hareket etmeliyiz. Anadolu'ya girmeli ve partimizi büyütmeliyiz. 'Kim başkan olacak, kim vekil olacak, kim iktidar olacak' söylemlerinden çok kendimizi düzene sokarak, top yekün birlikte harekete geçmeliyiz. Yerel seçimlerde de doğru adaylarla yola çıkmalıyız ve partili olmayan isimler göreve getirilmemeli. Partiyi kim daha ön plana çıkarıp, büyütecekse; partimizi kim daha ileriye taşıyacaksa kısacası partinin çilesini çekmiş, parti kültürünü almış, parti içinden isimler göreve getirilmeli. Bunun aksini İzmir'de 8 ilçeyi kaybederek yaşadık. 'Bizlerden sonra da buralarda CHP olmalı' diyen, Atatürk'ü seven, ağzından düşürmeyen, partisini televizyonlar önünde eleştirmeyen, ben olmazsam olmaz, benden başka kimseyle olmaz diyen insanlarla olmaz. Sizler de partili olmayan arkadaşların aday gösterilmemesi için direniş gösterin. Ödemiş, CHP'nin tarihine damga vurmuş, birçok bakan yetiştirmiş mihenk taşıdır" diye konuştu. Başkan Karabağ, ilçe örgütlerini ziyaretlerinin ardından esnaf gezdi, sohbet edip, fikir alışverişinde bulundu.