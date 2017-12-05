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05 Aralık 2017 11:00

Başkan İnce’den taburcu olmadan önce açıklama

İzmir’de geçen Cumartesi silahlı saldırıya uğrayan CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, taburcu olmadan önce yaptığı açıklamada, “Olayın failinin bulunmasını çok arzu ediyorum.

Başkan İnce’den taburcu olmadan önce açıklama

05 Aralık 2017 11:00

Çünkü inanın ki ben de çok çok merak ediyorum. Eğer bu konuda bir hatam varsa hatamı öğrenmek benim için de bir görev ama böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bunları bir siyasi oyun olarak değerlendiriyorum" dedi.


İzmir’de CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, geçen cumartesi akşamı eşi Nilüfer İnce’nin yanında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun sol dizinin üstüne isabet ettiği Başkan İnce, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden bugün taburcu olacak. Başkan İnce, yaşadığı olayı anlattı ve failin bir an önce bulunmasını istedi.



“Kimseyle bir kavgam yoktur”


Başkan İnce, saldırı anını şu sözlerle anlattı:


“Cumartesi günü eşimle Beşiktaş-Galatasaray maçını bir restoranda seyretmeye gittikten sonra evimize dönüşte yaşanmış bir olay. Benim kimseyle bir kavgam yoktur, bir anlaşmazlığım yoktur. Tabii belediye başkanıyım ve verdiğim kararlar birçok kişiyi etkileyecektir ama eşimin yanında tabancanın tehdidinde kalacak kadar kimseyle bir anlaşmazlığım yoktur. Dengesiz bir hareket, belki de bir siyasi itibarsızlaştırma kampanyası mı acaba seçimlere böyle yaklaşmışken. Çünkü artık seçim sürecine girdik. Ben korumasız biriyim. Eşimin de bu olayların içerisinde kalmaması lazım.”



“Faili ben de merak ediyorum”


Tedavisi ile ilgilenen Dokuz Üniversitesi Hastanesi personeline teşekkür eden Başkan İnce, “Valimize, Emniyet Müdürümüze, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere iktidar partisinin üyelerine teşekkür ediyorum. Hepsi bu süreçte aradılar. Ama tabii ki olayın failinin bulunmasını çok arzu ediyorum. Çünkü inanın ki ben de çok çok merak ediyorum. Eğer bu konuda bir hatam varsa hatamı öğrenmek benim için de bir görev ama böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bunları bir siyasi oyun olarak değerlendiriyorum. Bu odaya yüzlerce kişi ziyarete geldi. Herkese ismi ile hitap ederim. Hepsinin yüzlerini tanırım ama bu şahsı hiç görmedim, tanımıyorum” diye konuştu.



“Kurşun et dokudan girip çıktı”


Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Başkan İnce, “Şu anda çok iyiyim ama Allah kimsenin başına vermesin. Allah kötülerden korusun. Kurşun et dokudan girip çıkmış. Kemikte bir şey yok. Çok kısa sürede ayağa kalkacağıma inanıyorum. Hastaneden çıkarken kendimi tartacağım. Ayağımın üzerine basmamda sakınca olmadığı söylendi. Eğer izin doktorlarım verirse yarınki meclis toplantısına katılabilirim. Ancak esas hedef pazartesi işimin başında olmak” ifadelerini kullandı.




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