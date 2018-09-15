Başkan Karabağ: “Açılışta hep birlikte olalım”

Etkinlikte konuşan Başkan Karabağ, "Nafiz Gürman Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çarşamba Pazarı yakında hizmete girecek. Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi'nin açılışını 29 Eylül'de yapacağız, açılışa hepinizi bekliyorum" dedi.

Diyarbakır Erenler Derneği'nin düzenlediği oruç açma etkinliğine Başkan Hasan Karabağ'ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, Dernek Başkanı Fettah Gökalp, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı. Yapılan dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Karabağ, "29 Eylül'de açacağımız Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi çok güzel bir yer oldu. Cemlerin yapılacağı büyük bir salonu var, oruçları açacağınız, etkinlikleri gerçekleştireceğiniz ve cenazeleri kaldırılıp, taziyeleri kabul edebileceğiniz bir yer haline geldi. Açılışında hep birlikte olalım. Bundan sonraki günlerde orada da oruçlarınızı açabilir, diğer etkinliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Muharrem ayı hayırlara vesile olsun hepinize saygılar sunuyorum" dedi.