Başkan Karabağ, Alevi vakıf ve dernek yöneticileriyle buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Aşık Mahzuni Şerif Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte birçok ilçeden gelen Alevi vakıf, dernek başkanları, yöneticileri ve Alevi dedeleriyle bir araya geldi. Karabağ, "“Ben Alevi insanının her zaman pozitif ayrımcılığa uğramasından yanayım. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir insanın ne dinini ne siyasetini yaşaması mümkün değildir" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yerel seçimler öncesi turlarına devam ediyor. Karabağ, son olarak Alevi vakıf, dernek başkanları, yöneticileri ve Alevi dedeleriyle buluştu. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte çevre ilçelerden gelen birçok Alevi vatandaşa seslenen Başkan Karabağ, Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi'nin özelliklerinden bahsederek, İzmir'in en büyük cem salonlarından birine sahip olduğunu vurguladı.

Karabağ, "Yüzyıllardır; dedemiz, ağabeyimiz, büyüğümüz anlattı. Osmanlı döneminden beri ikinci sınıf insanmış gibi ezilen bugüne gelen Alevi yurttaşlarımızın nasıl elinden tutabiliriz, birincisi onu düşündük. “Ben Alevi insanının her zaman pozitif ayrımcılığa uğramasından yanayım. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir insanın ne dinini ne siyasetini yaşaması mümkün değildir. Ekonomik yönden özgür olmayan hiçbir yönden özgür olamaz. Ekonomik zorluk ve baskı altında yaşayan Alevi yurttaşları Bayraklı Belediyesi'nde sayısal olarak not tutun fiziki işlerde çalışanların yarısı Alevi vatandaşımızdır" dedi.

Başkan Hasan Karabağ, konuşmasının ardından misafirlerle birlikte Aşık Mahzuni Şerif Cemevini gezdi. İçerisinde morgdan yemekhaneye büyük bir cem salonundan yönetim odalarına kadar içinde birçok yenilik barındıran cemevi davetliler tarafından çok beğenildi. Davetliler cem salonunda küçük bir dua da okuyarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.