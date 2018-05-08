Başkan Karabağ, amatör kulüp yöneticileriyle buluştu

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Futbolla, sporla uğraşan, emek vermiş hangi kuruluş olursa olsun ben görevdeyken kapım açık" dedi.

İzmir Amatör Futbol Kulüpleri Derneği dayanışma etkinliği Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde Havuz Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Geniş katılımın olduğu etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın yanı sıra CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemallettin Alper, AKP Konak ilçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Çiğli Belediyesi eski Başkanı Metin Solak, İzmir Amatör Futbol Kulüpleri Dernek Başkanı Efkan Muhtar, TÜFAD İzmir şubesi yöneticileri, İzmir il hakem kurulu, İzmir’in ilçe amatör spor kulüp birlik başkanları, amatör sporcular ve yöneticileri katıldı.

Amatöre destek sürecek

Törende konuşan Başkan Karabağ, "Futbolla, sporla uğraşan emek vermiş, hangi kuruluş olursa olsun ben görevdeyken kapım açık. Bayraklı Havuz sizin bütün yemekleri burada yapalım. Amatör kulüp çilesi çekmiş bir kardeşinizim. Göreve gelir gelmez yaptığım ilk iş futbol sahası oldu. Neden? Otobüs parası vermekten bir hal olmuştuk. Bu işin çilesini çekmeyen bilmez. Türk sporunun gerçek kahramanı amatör spor kulüp yöneticileri, sporcuları, saha görevlileri ve hakemleridir. Gerisi hikaye! Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri’nde İzmir futbol camiasının tüm hakemlerinin turnuvası yapıldı. Bu iş sevgi işi sporu sevmeyen adam ne insanı sever, ne doğayı sever, ne de hayvanları sever. Sevgisiz insandır sporu sevmeyen. Neden? Özelinde insan vardır, temelinde insan vardır. Biz uyuşturucuya gitmesin, hırsızlık yapmasın, uğursuzluk yapmasın, Atatürkçü olsun, çağdaş olsun, cumhuriyetçi olsun, laik olsun diye çocuklar yetiştiriyoruz. İzmir Marşını söylesinler diye çocuklar yetiştiriyoruz. Onuncu Yıl Marşını söylesinler diye çocuklar yetiştiriyoruz. Biz vatanını seven, ülkesini seven, vatansever, cumhuriyetsever çocuklar yetiştiriyoruz. Diğerlerini bilmem! İzmir, bunun merkezi. Kim ne derse desin; İzmir bunun merkezi... Ne mutlu İzmirliyim diyene! Ne mutlu cumhuriyetçiyim diyene! Ne mutlu Atatürkçüyüm diyene!" dedi.

İzmir Amatör Futbol Kulüpleri Dernek Başkanı Efkan Muhtar ise, dayanışma gecelerinin düzenli olarak devam edeceğini vurgularken, “Her şey amatör futbolu kalkındırmak için” diye konuştu. Daha sonra Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Plaketi Çiğli Belediyesi eski Başkanı Metin Solak takdim etti.