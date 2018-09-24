Başkan Karabağ, aşure kardı

Eşi Bahriye Karabağ'ın da eşlik ettiği etkinliklerde konuşan Başkan Karabağ, "Biz aynı yörenin, aynı frekansın insanlarıyız. Kırmızı beyazı severiz, cumhuriyeti severiz, Atatürk'ü severiz. Biz bu ülkede bayrak inmesin, ezan susmasın isteriz" dedi.

Balıkesirliler Eğitim-Kültür ve Sosyal Yardımlaşma, Dörtler Kültür ve Dayanışma, Eskişehirliler Aksev ve Eskişehir Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma dernekleri ile 29 Eylül'de açılışına hazırlanılan Nafiz Gürman Mahallesindeki Aşık Mahzuni Şerif Cemevi'nde hafta sonu aşure günü etkinlikleri düzenlendi. Başkan Karabağ ve beraberindekiler aşure etkinliğinin ardından hep birlikte Aşık Mahzuni Şerif Cemevi ve Kültür Merkezi'ni de gezdi. Dernek organizasyonlarına Başkan Karabağ'ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, dernek yönetimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karabağ, eşi Bahriye Karabağ ile birlikte aşure kardı. Dualar eşliğinde geniş katılımla gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

"29 Eylül'de açılışa bekliyorum"

Derneklerin etkinliklerinde kısa konuşmalar yapan Başkan Karabağ Balıkesirlilere seslenerek, "Biz aynı yörenin, aynı frekansın insanlarıyız. Biz keşkeği severiz, zeybeği severiz, kırmızı-beyazı severiz, cumhuriyeti severiz, Atatürk'ü severiz. Biz bu ülkede bayrak inmesin ezan susmasın isteriz" diye konuştu. Dörtler Derneği'nde ise Başkan Karabağ, "Çok şanslı bir dernek. Hemen yanına cemevi yapıldı. Uzun uğraş sonucunda 350 kişinin cem yapabileceği, morguyla ve diğer etkinlik salonlarıyla hep beraber güzel bir cemevi kazandırdık buraya. 29 Eylül'de Arif Sağ hocamız, Erdal Erzincanlı, Nilüfer Sarıtaş, Tolga Sağ ve daha birçok değerli sanatçımızın katılacağı güzel bir etkinlikle açılışımızı yapacağız. Hepinizi bekliyorum açılışımıza. Cemevimizi sizlere emanet ediyorum" dedi.