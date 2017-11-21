Başkan Karabağ Bayburtlularla bir araya geldi

Başkan Karabağ, “Türk bayrağını ve Atatürk’ü asla inkar etmeyen herkes bizim için değerlidir. Bayburtlular da öyledir. Bayburtlularda her meslekten adam çıkmıştır. Bayburtlu doktoru, mühendisi, siyasetçisi hepsi vardır. Ama oradan vatan haini çıkmamıştır” dedi.

Bayraklı Bayburtlular Derneğinin Havuz Düğün Salonu’nda düzenlediği kahvaltıya katılan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, eşi Bahriye Karabağ, Ege Bölgesi Bayburtlular Dernek Başkanı Fikret Aktaş ve dernek üyeleri katıldı. Bayburtlulara verdiği destekten dolayı Başkan Karabağ’a teşekkür eden Dernek Başkanı Aktaş, “Hemşehri dernekleri entelektüel çevrelerde pek de uyum sağlayamamış, alt kimlik oluşturan insanların bir araya geldiği gibi küçümsenerek bakılır. Oysaki bu, sosyolojik, psikolojik ve yaşamsal bir değerlendirme değil. Büyükşehirler aslında bizim yalnız yaşadığımız şehirlerdir. Hemşehri dernekleri de bu yalnızlıkların giderildiği yerlerdir. Biz bu sofrada bir araya gelmemize sebep olduğunuz için bize verdiğiniz değer için teşekkür ederiz” dedi.

“Yalnız değilsiniz”

“Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı’nda savaşarak kurtulmasını sağlayan, birlikte olan hiçbir insan Anadolu topraklarında yalnız değildir” diyen Başkan Karabağ, “Sizler de burada yalnız değilsiniz. Biz birleşmesini her zaman biliriz. Bayburtlular derneğine uğradığımda birden fazla Türk bayrağı asılı olması, Bayburtluların kırmızı beyaz sevgisi beni çok duygulandırdı. Ne mutlu ki Türk Bayrağını şerefle asan derneklerimiz var. Derneğinde ve gecelerinde Türk Bayrağını ve Atatürk resmini asmayanların etkinliklerine gitmiyorum, gitmeyeceğim de” diye konuştu.

“Sizlere yardımcı olmayı vatan görevi sayıyorum”

Başkan Karabağ, derneğin kendisine ait bir binası olması gerektiğini, bunun için de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Artık birlikte, el ele tutuşup birkaç işi birden yapmamız lazım. Bir kere bir arsa edinip derneğe bir bina yapmamız lazım. Milli Emlak’tan arsalara bir bakın. Arsayı bulduktan sonra bina yapmamız zor değil. Birçok derneğe bunu kazandırdık. Yurtseverliğini tartışmadığımız derneklere yardımcı olmayı vatan görevi olarak alıyorum. Çünkü kırmızı beyaz Türk Bayrağını ve Atatürk’ü asla inkar etmeyen herkes bizim için değerlidir. Bayburtlular da öyledir. Bayburtlularda her meslekten adam çıkmıştır. Bayburtlu doktoru, mühendisi, siyasetçisi hepsi vardır ama vatan haini çıkmamıştır. Ben de sizi bütün 29 Ekimlerde, bayramlarda, Türk Bayrağının asılı olduğu her yerde görmek istiyorum. 29 Ekimlerde Bayraklı, Türk bayrağını, cumhuriyeti, vatanseverliği Türkiye’nin manşetine taşıdı. Sizler sayesinde. Sizlerin belediye başkanı olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum” dedi.

Dernek Başkanı Aktaş, Bayraklı Bayburt Derneği yönetim kurulu adına katkılarından dolayı Başkan Hasan Karabağ’a plaket verdi. Dernek yöneticileri ayrıca Karabağ’a Bayburtspor’un kaşkolunu hediye etti.