Başkan Karabağ, ilçe gezilerine devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için kulislerde adı sıkça geçen isim olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, hafta içi gerçekleştirdiği Beydağ, Kiraz, Ödemiş ilçe ziyaretlerinin ardından hafta sonu da Tire, Menderes, Torbalı ve Selçuk'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Karabağ, "Bayraklı'nın yapısını değiştirdik. İzmir'in yapısını değiştirmek bundan çok daha kolay" dedi.

İlçe gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları eşlik etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla bol bol sohbet edip güzel dilek ve temenniler alan Başkan Karabağ'a ilçelerde ilgi yine büyük oldu. İlk olarak CHP Tire İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Karabağ ve beraberindeki heyet daha sonra sırasıyla Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçe başkanlıklarına giderek hem partililerle hem de vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Başkan Karabağ bir süre önce Tire ilçe başkanlığından istifa ederek belediye başkan aday adayı olan Hakan Şenoyar, CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala ve CHP Torbalı İlçe Başkanı Ramazan İsmail Uygur'a da başarılar diledi.

“Atatürk olmazsa olmazımız”

CHP'nin örgütlenmesini tam olarak tamamlamadığı doğu illerinde daha çok çalışılması gerektiğini dile getiren Başkan Karabağ, "MYK üyeleri sadece İzmir'e gelmesinler. Mardin'e, Kars'a, Erzurum'a gitsinler. Bir ziyaretimde '7 senedir ilk defa biri geldi buraya' diyor Hınıs ilçe başkanı. İnsan düşünmekten kahroluyor. O ilçenin bayrağını taşıyan arkadaşımın gözlerinden öpüyorum. Belediye başkanını partiden seçin arkadaşlar. Partinin dışındaki adaylara asla izin vermeyin. Partililik ruhu taşımayan insanlarımızın belediye başkanı, milletvekili asla yapılmaması gerekiyor. İlçe örgütünüz buna izin vermesin. Bizim örgütümüzün içinden olsun. Eksiği kusuru olsun ama onu giderelim. Örgüt emekçisi olsun. Yoksa bu partide çalışmanın ne anlamı kalıyor. Bu partiyi rayından çıkarmak kimsenin hakkı değildir. Biz Atatürk'ün partisine güveneceğiz ve asla Atatürk'ün yolundan ayrılmayan arkadaşlar olmalı. Atatürk olmazsa olmazımız. Biz Bayraklı'da Atatürkçü duruşumuzdan asla taviz vermeden parti oyumuzu yükselttik. Bu kapsamda 29 Ekim'de yine muhteşem bir etkinlik yapacağız. 5-6 bin kişi gelip zeybek oynayacak. Önemli olan o seviyede buluşturmak insanları. Bizim yaptığımız etkinliklerde her kesimden vatandaşımız geldi, zeybek oynadı. Türk bayrağı ve Atatürk resmi yaptı" ifadelerini kullandı.

“Gideceğimiz başka Türkiye yok”

İzmir'in Atatürk ve cumhuriyet sevdasıyla hareket ettiğini vurgulayarak, parti içindeki kırgınlıkların, küskünlüklerin artık unutulması gerektiğini ifade eden Karabağ, "Metropoldeki bıkkınlığı üzgünlüğü kurultay hesaplarıyla imza toplayanları düşünelim. Seçim gecesi yaşanılan hayal kırıklıklarını bir kenara bırakma zamanı gelmiştir. Başka gideceğimiz Türkiye yok. Biz Suriyeliler gibi gelip Türkiye'de yaşayamayız. Biz vatanımız olmadan yaşayamayız. Biz hiçbir yere gidemeyiz. Oraya buraya gidip ‘vatanımız' diyemeyiz. Anadolu topraklarında doğup yetiştik ne pahasına olursa olsun burada yaşamaya devam edeceğiz. Onun için cumhuriyet ve Atatürk sevdasıyla mücadeleyi CHP ile birlikte vereceğiz. Bunun için de kırgınlıkları bir kenara bırakacağız. Genç arkadaşlarımızın önünü açacağız. Belediyeleri aldığımızda da belediyelerin iktidara giden yol olduğunu hisseden arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Bayraklı'da Atatürk vurgusunu sonsuza dek bağırdık. Hem partimizi büyüttük. Hem de oradaki seçmen sayımızı artırdık. Bayraklı'nın yapısını değiştirdik. İzmir'in yapısını değiştirmek bundan çok daha kolay" diye konuştu.