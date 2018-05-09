Başkan Karabağ kadınlara seslendi:

Etkinlikte konuşan Başkan Karabağ, "Bayraklı artık Türkiye’de isim yapmış bir belediye oldu ve bu siz kadınların sayesinde. Sizlere güveniyorum. Biz Atatürk’ün yolundayız, bayrağın yolundayız, cumhuriyetin yolundayız" dedi.

Bayraklı’da yaşayan kadınlarla son günlerde düzenlenen çeşitli toplantılarda bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı’nın yükselen bir değer olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimiz için yüreği dopdolu olan kadılarımız var. Sizler olmasanız birçok iş gerçekleşemez" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Soğukkuyu’da yaşayan kadınlarla Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde bir araya gelen başkan Karabağ, “Soğukkuyu bizim yüz akı mahallelerimizden biri. Yatırımlarımız sürecek. Küçük bir kültür merkezi projemiz olacak ve buradaki etkinliklerimizi oraya taşıyacağız. Sizleri gecekondulardan kurtarmak istiyorum ben. Yamanlar, Postacılar, Gümüşpala ve Emek’te 7-8 katlık proje hazırlanıyor. Küçük parselleri büyüklerle birleştirip, yukarı doğru vererek, geniş yollar ve yeşil alanlar oluşturduk. Bayraklı giderek, gecekondu meselesinden kurtulacak” diye konuştu.

Havuz Düğün Salonu’nda geniş katılımla düzenlenen toplantıda ise Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallesi sakinleriyle buluşan Karabağ, "İlk başlarda Manavkuyu ve Mansuroğlu mahalleleri Bayraklı’ya geçmemek için ellerinde meşalelerle yürüdü. Emlak değerlerinin düşeceğini düşündüler. Ama Bayraklı’nın emlak değerleri yükseldi ve Türkiye’de adından söz edilir bir ilçe haline geldi. Dolayısıyla böyle olacaklarını bilselerdi hiçbiri bunları yapmazdı. Ama gelinen noktada Türkiye’nin neresine giderseniz gidin İzmir’den geliyorum dediğinizde ’Bayraklı’dan mı?’ diye sorarlar. Sebebi sizsiniz. Sebebi 29 Ekim. Sebebi Atatürk. Sebebi Cumhuriyet. Sebebi Türk Bayrağı. Bütün bu değerleri Türkiye’nin manşetine taşıdınız. Eğer bir ülke binlerce şehidin kanıyla kurulmuşsa gerekirse kanımızı da veririz cumhuriyetimiz için. Hiç kimse endişe etmesin! Yüreği dopdolu hanım ordusu var. Siz olmazsanız bu işler olmaz size güveniyorum. 29 Ekim etkinliklerinde en büyük kalabalık sizin sayenizde. Gönülle geliyorsunuz, gönülle çalışıyorsunuz. Öte yandan bölgenin imarını değiştirerek sosyal olarak da ekonomik olarak da yapıyı değiştirmek istiyoruz. Özellikle kırsaldaki mahallelerde değişiklik yapıyoruz. İnanın ki, Bayraklı’da bu işleri yapmak kolay değil. Bir inanç etrafında birleşmek gerekiyor bu inanç hiç tereddütsüz Mustafa Kemal ülküsüdür. Biz Mustafa Kemal’in yolundayız, Atatürk’ün yolundayız, bayrağın yolundayız, cumhuriyetin yolundayız" dedi.

Önemli olan doğru işler yapmak

Bu ülkeyi böldürmemek ve bölücülere teslim etmemek için savaşan bir ruh halinde olduklarını ifade eden Karabağ, "29 Ekim etkinlikleri altı ay önceden başlıyor. Gene çok renkli görüntüler olacak. Önemli olan bir ilçeye bağlı olmak değil önemli olan doğru anlayışla doğru şeyler yaparak bu ilçeyi çok daha iyi yerlere getirmek. Ülkemiz için çalışacağız. 19 Mayıs’ta, 23 Nisan’da olduğu gibi... Atatürk için, cumhuriyet için, ülkemiz ve bayrağımız için Atatürk’ ün yılmaz çocuklarının evlatları olarak söylüyorum. 19 Mayıs’ta Atatürk Samsun’a çıktığında bir tek insan karşılamış. Bir bayan karşılamış. Sakine isimli bir bayan... Atatürk yola çıktığında ona ilk destek veren kadınlarımız ve dolayısıyla siz olmasanız; cumhuriyette olmazdı. Kadının sevgisi, kadının gücü her şeyi halleder. Sizinle gurur duyuyorum. Sizin belediye başkanınız olmaktan onur duyuyorum. Ne mutlu Bayraklılıyım, İzmirliyim, Türkiyeliyim diyene" dedi. Konuşmanın ardından hep bir ağızdan coşkuyla İzmir ve 10’uncu yıl marşları söylendi.