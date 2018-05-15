Başkan Karabağ, mahalle sakinleriyle buluştu

Vatandaşlara belediye çalışmalarını anlatarak, soruları ve önerileri dinleyen Karabağ, vatandaşların taleplerine anında çözümler üretti. İlçenin değerinin yükseldiğini vurgulayarak, artık Türkiye’nin birçok yerinde Bayraklı’nın tanındığını belirten Başkan Karabağ, 29 Ekim kutlamalarının artık unutulmaz etkinliklere dönüştüğünü ve kamuoyunun her yıl bu organizasyonu merakla beklediğini kaydetti.

Manavkuyu Mahalesi’ndeki Boran Sitesi’nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Karabağ ve ilgili birim müdürleri, vatandaşların sorularına yanıt verdi, önerileri ve talepleri dinleyerek, hızlı çözümler üretti. Başkan Karabağ, vatandaşlardan gelen yağmur suyu sorununun çözümü için kilit parke, bazı bölgelerde asfaltlama, yeni oyun grupları, çevre düzenlemesi, park ve yeşil alan gibi konularda talep ve önerilere hızlı çözümler bularak, çalışmaların yapılması için talimatlar verdi.

29 Ekim coşkusu bayraklı dışına taştı

Belediye’nin çalışmalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Karabağ, eğitimden kültüre, sağlıktan spora kadar yapılan çalışmaları anlattı. 29 Ekim etkinliklerinin Bayraklı isminin markalaşmasında önemli olduğunu ve ilçenin Türkiye gündemine taşınan haberlere konu olduğunu vurgulayan Karabağ, “29 Ekim gönüllüleri Bayraklı dışına taştı. Farklı illerden izlemeye gelenler var. Bayraklı’ya yatırımcıların gelmesiyle değişen planlarla gecekondulaşma da yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Belediye olarak altyapımızı tamamladık. Altınyol trafiğini Adnan Kahveci’den Turan köprülü kavşağına kadar yer altına alınmasını istiyorduk, Çevre Bakanlığı’ndan bize gelen yazıya not düşmüştük onlar da onayladı ve büyükşehir belediyemiz hazırlıyor projeyi. Temizlik ve park bahçe yapımında sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Kütüphanecilikte Türkiye’nin en başarılı kütüphanelerine sahibiz. 7’den 70’e herkesin kullandığı tam donanımlı 16 kütüphanemiz var. Bunların hepsi bir yana bir gün beni hatırladığınızda kurucu belediye başkanı olarak hatırlayacaksınız ama ‘Atatürkçü’ derseniz çok daha iyi olur benim için” dedi.

En uygun yer viyadük altı

Danıştay tarafından kapatılan Özkanlar Pazaryerini detaylarıyla vatandaşlara anlatan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mansuroğlu pazarı 2012 yılında bölgede yaşayan birinin mahkemeye gitmesiyle, hükümetin çıkardığı bir genelgeye dayandırılarak, yerel mahkemenin pazarı kaldırma kararı vermesi olayıdır. Biz süreci lehimize çevirmek için ve bu sırada pazar yeri bulabilmek için konuyu Danıştay’a götürdük. Bu sırada yer arayışlarımız oldu. Bu süreç başladığında 2013’te hemen biz Telekom’un arkasındaki arsada plan tadilatı yaparak, belediye hizmet alanıyla eğitim alanını takas yapmak istedik. Çünkü imar kanununda bir bölgedeki yeşil alanı, pazaryerini, okul alanını yok edemiyorsunuz, yasa gereği ancak yerini değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir değiştirme yapalım dedik. Kendi meclisimizden geçirdik ancak büyükşehirde reddedildi. Burası olmayınca orada 2 büyük arsa var. 1900 metrekare yerimiz vardı. Oraya iki katlı pazar yeri yapmak istedik ama iptal edildi. İtfaiye alanı lazım denildi ama hala boş duruyor. Sonra Metin Oktay Parkı’nın karşısında bize 2 bin metrekare yeşil alan olarak terk edilen yerle birlikte arkadaki Emekçi Kadınlar Parkı’nı birleştirerek, park alanını üste çıkarıp, yeşillendirip, pazarı aşağıya taşıyan fuardaki yer altı otoparkını alta taşıyıp, üstünü yeşil alan yaptıkları gibi katlı bir proje yapmak istedik. Orada yaptığımız görüşmede de bir dayak yemediğimiz kaldı. Gezi olaylarında gördüğümüz gibi iki ağacı kesmenin nelere mal olduğunu yaşadığımız bir ülkede vatandaşların tepkileriyle karşılaşınca, ‘parkımızı kaldıramazsınız, ağaçlarımızı kesemezsiniz’ denilince dolayısıyla bir şey yapamıyorsunuz. ‘Böyle bir proje ancak kamuoyunun oluruyla üzerinde yeşil yaratılarak yapılabilir’ dedik ancak bu da böyle sonuçlandı ve olmadı. Başka nereye yapılabilirdi? Fethi Sekin Parkı daha yapılmamıştı. ‘Kavşak bölgesinin biraz ilerisine yapalım’ dedik orası da uzak denildi. Zaten yeşil alan. Yeniden yeşil alan bulmamız gerekiyordu pazar yapabilmek için. Orası da olmadı ve sonra biz kaldık ortada.”