Başkan Karabağ, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği yemekte, katılımcılara seslenerek, "Cumhuriyet, Atatürk Cumhuriyetidir. Bu ülke kolay kurulmadı. Sivil toplum dernek dayanışması budur. Kendiliğinden oluşan bir gönül birliği. İşte bu gönül birliğini 29 Ekim'de yaptık biz. Bir ilçe belediyesi Türkiye'ye ses getiren bir hareket yapabiliyorsa büyükşehir imkanları Türkiye'yi sarsan hareketler yapar" dedi.

İzmir'deki 72 farklı sivil toplum kuruluşundan yaklaşık 450 yönetici ve üyelerinin katıldığı etkinlik, Havuz düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. İzmir Adanalılar Güç birliği Derneği Başkanı Arif Kayakşu ve yönetimi, programda Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ege Yörükleri Derneği ve yöneticileri ise Başkan Karabağ'ın isminin yazılı olduğu derneğin poşusunu başkana verdi.

"Bir ilçe belediyesi Türkiye'ye ses getiren bir hareket yapabiliyorsa.."

Konuşmasında gecekondu hayatında yetişmiş, oraların çilesini iyi bilen ve gelinen noktada belediye başkanlığını Atatürk'e borçlu olduğunu dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Cumhuriyet, Atatürk Cumhuriyetidir. Bu ülke kolay kurulmadı. Bizleri bu noktaya getiren Cumhuriyete sahip çıkmamız lazım. Bu ülke kurtulurken Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti ile başlayan bir dernekle kuruldu. Sivil toplum dernek dayanışması budur. Kendiliğinden oluşan bir gönül birliği. İşte bu gönül birliğini 29 Ekim'de yaptık biz. Bir ilçe belediyesi Türkiye'ye ses getiren bir hareket yapabiliyorsa büyükşehir imkanları Türkiye'yi sarsan hareketler yapar. Belediyeler kendi ideolojilerini iktidara taşıma yoludur. Ben sivil toplum örgütlerinde gönüllüce görev alan bütün arkadaşların önünde saygıyla eğiliyorum. Halk oyunları, spor kulüpleri, tiyatro dernekleriniz, kültür geceleri. Sokaklar uyuşturucu kullanan gençlerle dolu. Siz alıyorsunuz bunları kendi bünyenizde imkanlarınızla bir şeyler yaparak onları sokaktan kurtarmaya çalışıyorsunuz. O spor kulüplerindeki arkadaşlarım çocuklar, gençler enerjilerini sporda kullanmasa gidiyorlar başka kötü alışkanlıklarda kullanıyorlar" dedi.