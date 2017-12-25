Başkan Karabağ, “Tarihe tanıklık ettiniz”

Cumhuriyet Bayramında gerçekleştirilen etkinliğe 280 kişiyle katılan merkez üyelerine, “Tarihe tanıklık ettiniz” diyen Başkan Karabağ, “Milli ve manevi değerleri oluşturma açısından Bayraklı, Türkiye’nin manşeti oldu. Bu bakımdan da gururluyuz. Sizinle de gurur duydum” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bayraklı Smyrna Meydanında 4 bin kişinin zeybek oynayıp ardından da bir araya gelerek Atatürk’ün kalpaklı portresini oluşturduğu etkinlikte yer alan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, öğrencilere katılım belgesi ve içerisinde o güne ait video ve fotoğrafların bulunduğu USB bellek hediye etti.

“Sayenizde 29 Ekim etkinlikleri Türkiye’de manşet oldu” diyen Başkan Karabağ, “Emeği geçen tüm arkadaşlara, sizlere teşekkür ederiz. İzmir denilince akla artık Bayraklı geliyor. Eskiden Bayraklı delinince gecekondular akla geliyordu. Bunun değiştiğini görüyoruz. Çağdaş insanların yaşadığı, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin öne çıktığı bir ilçenin akla gelmesi söz konusu oldu. Yeni bir belediye olmamıza rağmen 28 semt evi, dershanemiz, kız yurdumuz, kültür merkezlerimizle insan kaynağını bir araya getirebilecek mekanları oluşturduk. Her belediyenin de kolay kolay yapabileceği bir iş değil bu. 28 tane semt evi olan Türkiye’de tek belediye olduk. 15 kütüphanemiz var. Etkinliğimize dershanemizin de büyük katkısı oldu. 280 gibi önemli bir sayıyla katıldınız. Bence tarihe tanıklık ettiniz” ifadelerini kullandı.

“Desteğimiz sürecek”

Başkan Karabağ, her 29 Ekim düzenledikleri etkinliklerle milli ve manevi değerleri koruma açısından Bayraklı’nın Türkiye’nin manşeti olduğunu belirterek, “Bu bakımdan da gururluyuz. Sizinle de gurur duydum. Dershanemizin başarıları zaten tartışılmaz. Mekan olarak da biz bu sene büyüttük. 10 derslik daha ilave ettik. Sizlere olan desteğimiz sürecek” diye konuştu. Başkan Karabağ, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle birlikte fotoğraf çekildi.