Başkan Karabağ, yeni cemevinde oruç açtı

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Muharrem ayının ilk günü dolayısıyla Nafiz Gürman Mahallesinde yapımı tamamlanan açılışı ise 29 Eylül'de yapılacak Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi'nde alevi vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Bölgenin ihtiyacı olan önemli bir projeyi daha ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Karabağ, “Bütün salonlarımız Alevi vatandaşlarımızın emrindedir. Her zaman yanınızdayız” dedi.

Aşık Mahzuni Şerif Cemevi ve Kültür Merkezi'nde ilk kez düzenlenen oruç açma etkinliğine Başkan Hasan Karabağ'ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, Alevi Dedesi Hıdır Gül, Doğançay ve Yamanlar Tahtacı Alevi Kültür Dernekleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Burası sizin eviniz”

Dualar eşliğinde oruçların açılmasının ardından kısa konuşma yapan Başkan Karabağ, “Yapım aşamasında karşılaştığımız zorlukların üstesinden geldik. 29 Eylül'de cemevi ve kültür merkezimizi açıp, sizlere teslim ediyoruz. Burası sizin eviniz, yurdunuz, hayırlı olsun” diye konuştu. Bölgenin ihtiyacı olan güzel bir tesisi ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karabağ, “Arsayla ilgili sıkıntılarımız oldu. Proje değişiklikleri oldu ama bugüne geldik ve artık binayı açmaya hazırlanıyoruz. Çok kaliteli bir yer oldu. Belki de İzmir'in en büyük cem salonuna sahip, morgu, aşevi, çok amaçlı diğer odaları ve terası bulunan güzel bir bina oldu. Aşık Mahzuni Şerif adını verdik. 29 Eylül'de Arif Sağ hocamız, oğlu Tolga Sağ, Erdal Erzincanlı, Nilüfer Sarıtaş, Zeynel Demir, Gani Pekşen, Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni gibi değerli isimlerin katılımıyla birlikte burayı açacağız. Sonrasında cemevi size emanet. Burası sizin eviniz sizin yurdunuz. Önümüzdeki süreçte Bayraklı'nın öteki yüzünde de bir cemevi hazırlığı var. Böylece Bayraklı'da üç cemevi olacak. Ama bu bölgede ihtiyaç olduğunu biliyorum. Tek cemevi yetmiyordu. Bundan sonraki süreçte bu cemevini sizler el birliğiyle en güzel şekilde kullanacaksınız, hayırlarınızı yapacaksınız, çocuklarınıza kurslar vereceksiniz. Her şeyden önce Alevi inancının temel değerlerini öğreteceksiniz. Örneğin, semahın alkışlanacak bir şey olmadığını, Allah'a haykırışın, yakarışın bir simgesi olduğunu öğreteceksiniz. Bayraklı'nın bütün salonlarını cem yapmak için tahsis ettiğimizi ve her zaman tüm salonlarımızın Alevi vatandaşlarımıza açık olduğunuzu bilmenizi isterim. Bir kez daha Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Başkan Karabağ, konuşma sonrası vatandaşlarla birlikte merkezi gezdi.

29 Eylül'de açılacak

Bayraklı Belediyesi, kültür merkezi projelerinde yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Postacılar Mahallesinde kültür merkezi projesi devam ederken, Nafiz Gürman Mahallesinde inşa edilen ve bölgenin önemli ihtiyacını karşılayacak Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi binası inşaatı tamamlandı. Bina küçük rötuşlar ve çevre düzenlemesinin ardından 29 Eylül'de ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ önderliğinde birçok değerli ismin katılacağı görkemli bir törenle açılacak. Törene Arif Sağ'ın yanı sıra oğlu Tolga Sağ ve Erdal Erzincanlı, Nilüfer Sarıtaş, Zeynel Demir Gani Pekşen gibi Türk Halk müziğinin ünlü isimleri katılacak. Açılış sonrası binanın önünde konser düzenlenecek.

Projede neler var?

Bin 18 metrekare alanda 4 katlı olarak tasarlanan cemevi ve kültür merkezinde cem salonu, yemekhane, teras ve cenaze işlemlerinin yürütülmesi için morg da yer alıyor. Son katı cem salonu olarak yüksek tavanlı tasarlanan merkez ayrıca çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.