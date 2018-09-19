Başkan Karabağ'dan Bayraklı'nın Perilerine ziyaret

Liginde mücadele eden Bayraklı'nın Perilerini antrenmanda ziyaret ederek, yeni sezon öncesi destek verdi. Başarılı sporculara şans dileyen Başkan Karabağ, spora yatırımlarının süreceğini belirterek, “Umarım bu yıl da başarılarınızla Bayraklı'nın adını Türkiye'ye duyururuz” dedi.

Sürpriz ziyaret karşısında mutlu olan basketbolcular antrenmana bir süre ara vererek Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile tek tek tokalaştı. Başkan Karabağ, daha sonra antrenmana devam eden takımla ilgili Antrenör Muhammet Ali Güntürk'ten bilgi aldı.

Kadrosunda büyük yenilenmeye giden Bayraklı Belediyesine Bursa BŞB'den İrem Sözen, Kayseri AGÜ'den Cansu Arslan, Gürespor'dan Merve İnce ve altyapıdan Melahat Vardar, Fransa Lig 2'de mücadele eden Montbrison takımından Amerikalı pivot Patricia Bright ile Bodrum Basket'ten Seda Güçlü Aydın katıldı. Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Karabağ, takımla hatıra fotoğrafı çektirdi. Günde çift idmanla zorlu periyot için enerji depolayan kızlar 22-29 Eylül tarihleri arasında Edremit'te düzenlenecek TKBL Federasyon Kupasında ter dökecek.

“Spora destekler sürecek”

Yeni sezonda Bayraklı'nın perilerine desteklerinin süreceğine dikkat çeken Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kızlarımızın önünde ilk olarak federasyon kupası var. Daha sonra da lig başlayacak. Onlara moral vermek ve desteklerimizi iletmek için antrenmanlarına misafir olduk. İnşallah bu sene de kazasız belasız ve sakatlık yaşamadan güzel bir sezon geçirir, Bayraklı'nın adını Türkiye'ye duyururuz” dedi.