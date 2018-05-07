Başkan Karabağ’dan hafta sonu mesaisi

Sıralarında öğrencilik yaptığı, 1972-1973 yılında mezun olduğu Mithatpaşa Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin 150. yılına özel düzenlenen geleneksel pilav gününe katılan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte pasta kesti, pilav yedi, anıları yad etti.

Törende konuşan Karabağ, “1972-1973 mezunu bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. İki diploma ile buradan çıktık. Bizim dönemimizde sanat endüstrileri ile beraber teknisyen okulları serüveni başlamıştı. Çınarlı’dan buraya gelip Ege Bölgesi’nin yetişmiş öğrencilerinin makine teknisyenliği kuruldu ve oradan mezun olduk. Tesviyeden de Sanat Endüstrisi diploması aldık. Benim sınıfımdaki 30 öğrencinin 20’si üniversiteye girdi büyük bölümü de mühendis oldu. Mithatpaşa’da öğrendiğimiz şeyi söylüyorum. Bir kere büyüklere saygıyı, sevgiyi, disiplini burada aldık. Çalışmayı burada öğrendik. Saatinde girip, saatinde çıkmayı sevmeyi burada öğrendik. Okulun bir disiplin işi olduğunu burada öğrendik. Ben üç vasıta ile buraya gelirdim. O zaman Bayraklı’dan buraya direkt araç yoktu sabahın 6’sında geldiğimiz yolculukta okula zamanında gelir, zamanda giderdik. İzmir sanayisinin en değerli sanayicileri ile Kemal Baysak ile beraber o belediye başkanı oldu ben meclis üyeliği yaptım. Türkiye’deki sanayicilerin önemli insanları önemli teknik liselerin başında gelen Mithatpaşa okulunda yetişirdi” diye konuştu.

“Sanatçıların nikahı müziksiz olmaz”

Daha sonra Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda düzenlenen düğün törenine katılan Başkan Karabağ, Bayraklı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Dr. Halil Altınköprü ve Emine Başateş’in nikahlarını kıydı. Düzenlenen törende çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Karabağ, “Burada müziği seven iki güzel insanın hayatını siz şahitlerin ve misafirlerin eşliğinde birleştiriyoruz. Umarım ömrünüz de müzik gibi güzel olur” dedi. “Sanatçıların nikahı müziksiz olmaz” diyen Başkan Karabağ’a jest yapan sanatçı çift birlikte şarkı söyledi. Daha sonra kıyılan nikahta Başkan Karabağ evlilik cüzdanını geline teslim etti.