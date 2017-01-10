Başkan Karabağ’dan yaralı polislere ziyaret

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Adliyesi’nde yaşanan hain terör saldırısı sonrası yaralanan ve tedavileri Ege Üniversitesi Hastanesi’nde süren polis memuru Mehmet Ali Gökçe, avukatlar Bülent Karagöz ve Cansu Güler’i ziyaret etti. Ziyarette kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin’in mesai arkadaşı Gökçe’nin anlattıkları gözleri yaşarttı. Doktorlar, yaralıların durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Başkan Karabağ’a ziyarette Ege Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kıyan, Plastik Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahir Gürler, Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı Mustafa Yılmaz eşlik etti. Karabağ ilk olarak, kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin’in mesai arkadaşı polis memuru Mehmet Ali Gökçe’yi ziyaret etti. Doktorlar, İzmir Adliyesi önündeki patlama sonrası yaralanan polis memuru Gökçe’nin durumunun iyiye gittiğini, tedavinin sürdüğünü söyledi.



Fethi ağabey ile birlikteydik

O gün yaşadıklarını anlatan Gökçe, “Ben de trafik polisiyim. Fethi abiyle birlikte çalışıyorduk. O motorize ben yayaydım. Trafik noktasında ceza yazıyorduk beraber. Bir araba gelmişti karşıya kaldırmaya gitmiştim, kaldırdım. Sonra kulübeye dönerken diğer istikametten kulübeye doğru bir araba geldi. Çevik kuvvet personeline vurdu. Çevik kuvvet tam benim önüme düştü. Sonra arabadan indi, kaçmaya başladı. Ben çevik kuvvetin durumuna baktım. 20-30 kilometre hızla vurduğunu tahmin ediyorum. O an, ‘vuran kişi kaçmasın işlem yapalım’ diye düşündüm. Arkasından koştum. Ben buraya kadar sadece trafik kazası diye gördüm olayı. Yani bombalı araç olabileceğini tahmin etmedim. Ben trafikçiyim. Kazalar genelde böyle olur. Kaza olarak sandım. Koştum arkasından birkaç adım gittik sonra arkasını döndü göz göze geldik ve sonra patlattı. Gerisini de hatırlamıyorum. Fethi abiye Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdi” dedi. Karabağ, dana sonra yaralı avukatlar Cansu Güler’le, Bülent Karagöz’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Karabağ, hain terör saldırısında yaralanan vatandaşların durumunun iyiye gittiğini belirterek, “Doktorlarımız çok güzel şeyler söyledi. Yaralılarımızın durumu gayet iyi. Cansu Güler, bugün yarın taburcu olacak. Diğer iki arkadaşımızın tedavileri bir süre daha devam edecek. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Bu ülkede hain terör örgütleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak. Birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Şehidimiz Fethi Sekin’in dikkati ve kahramanlığı bir katliamı önledi. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.