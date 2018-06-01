Başkan Kocaoğlu, Ankara’dan eklenen imzalarla ilgili konuştu:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun açıklamalarını "çok enteresan" olarak değerlendiren Kocaoğlu, "Bizim için ‘Kuş Cenneti’ni yapamadı, kuşları susuzluktan öldürdü’ diyor. Kuş Cenneti’ne Menemen Sol Sahil’den sürekli su aldık. Kayıtlar var. Parasını da Kuş Birliği ödedi. Doğal malzemeyle 22 kilometre yol yaptık. Homa Dalyanı yırtılmıştı, onu kurtardık. O zamanki parayla 8-10 milyon liralık malzeme çektik bu iş için. Filamingo Adası’nı yaptık, gezi yolunu yaptık, tanıtımını yaptık; bakımını, korunmasını, gelişmesini sağladık. Böyle bir suçlamayı kabul etmemiz mümkün değil. Eğer hazıra konan biri varsa; bu emeğimizin karşılığında teşekkür bile etmeyen, emeğimizi istismar eden birisi varsa, o da Su ve Orman Bakanlığıdır. Yapılan iş doğru değildir. Bir de diyor ki, ‘Mahalli İdareler tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine para gönderilmektedir. Bunun gönderilmediğini söylemek koca bir yalandır. Gönderilen paraların nereye gittiği de belli değildir.’ Bir kere paraların nereye gittiğinin belli olup olmaması mümkün değil. Burası devlet kurumu. Muhasebe kayıtlarında hepsi var" dedi.

"77 milyar liralık yatırım neredeymiş?"

Bakan Eroğlu’nun "İzmir’e 77 milyar yatırım yaptık" sözlerinin doğru olmadığını öne süren Kocaoğlu, "Devlet en çok kağıt evrak üretir. Devlet bir yazıyı 80 yere yazar. Bu aynı zamanda kontrol sistemidir. Burada birisi kötü niyetle büyükşehirdeki evrakları topladı diyelim; biri ya DSİ’de ya Çevre Bakanlığında, mutlaka bir yerde çıkar. Onun için bir devlet adamı, bürokrasiden ve bakanlıktan gelen adam ‘İzmir’e 77 milyar yatırım yaptık’ diyemez. Bir bakan geliyor 24 milyar, bir bakan geliyor 35 milyar, bir bakan da 77 milyar lira diyor. Ne Maliye’de, ne TÜİK’te ne de Kalkınma Bakanlığında böyle bir rakam var. Oysa altı üstü belli; 12-13 milyar lira arası yatırımları var 14 senede" şeklinde konuştu.

"İnce Cumhurbaşkanı olmadan bu işler çözülmez"

Başbakan Yıldırım’la 14 senedir çok iyi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kocaoğlu, "İlk defa ben söyledim Binali Bey’in başbakan olması gerektiğini. Birbirimize desteklerimiz var ama son zamanlarda projelerimizi hızlandırmıyor. Buca metrosunun onayını bekliyoruz. Mavişehir’e vapur iskelesi yapılacak bekliyoruz, para pul değil imza. Randevu işinden de vazgeçtim artık. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olmadan bu sorunlar çözülmez. Hiçbir iktidardan ben hakkım olmayan şeyi istemem. Hiç kimseden istemem. Ben zaten istemesini bilen adam değilim. Yoksa ‘yok kardeşim’ diyorum, varsa ‘dükkan senin’. Adam olmaya ihtiyaç var bu memlekette. Makam, mevki, para pul, bunların hepsi gelip geçici. Önce adam olmamız lazım" dedi.

Ulaşımda reform

Ulaşımda farklı bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Kocaoğlu, hükümet temsilcilerine, bütün siyasi partilerin yetkililerine, TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyelerine birer mektup yolladıklarını hatırlattı. Kocaoğlu, "Onun yasalaşmasında verdikleri emek için hepsine teşekkür ediyorum. Uzun müddettir takip ettiğimiz konunun özünde, toplu ulaşım yapanları bünyemizde toplamak vardı. Şimdi onun önü açıldı. Arkadaşlarımız bu fikri iyice pişirecek, geliştirecek. Garajı biz çalıştıracağız, parayı biz toplayacağız. Sabahleyin şoförlerin alkol kontrolünden kıyafet kontrolüne kadar hepsini biz yapacağız. Herkes aynı kıyafeti giyecek, arabalar standart olacak. Tüm İzmirli hemşehrilerimiz bu sistemden yararlanacak. Vatandaş gittiği kadar ödeyeceği için daha avantajlı bir fiyat tarifesi olacak" diye konuştu.