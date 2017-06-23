Başkan Kocaoğlu, belediye personeliyle bayramlaştı

Şu anda İzmir, Türkiye’nin en çok dikkat ettiği, en çok takip ettiği, en çok yaşamak istediği bir kent haline geldi. Bunu birlikte başardık” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile meclis salonunda bayramlaştı. Başkan Aziz Kocaoğlu, göreve geldiği günden bu yana yapmayı düşündükleri birçok projeyi gerçekleştirdiklerini ve İzmir’in çok önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, “2004 yılında çıktığımız yolculukta bir hedef belirledik, bir yol haritası yaptık. Bu yolda talihsizlik yaşamadan devam ediyoruz. Yol haritamızı her sene gözden geçiriyoruz, 5 senede bir yeniden revize ediyoruz. İzmir’in üzerindeki durgunluğu silkeleyip attık. Şuanda İzmir, Türkiye’nin en çok dikkat ettiği en çok takip ettiği en çok yaşamak istediği bir kent haline geldi. Bunu birlikte başardık. Biz inandık, doğru bir finans politikası izledik ve belediyemizi Türkiye’nin en güçlü devlet kurumlarının başına çektik. Bugün herkes İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ülkede ve dünyadaki itibarından bahsediyor. 4 milyon 250 bin İzmirli ile çok büyük bir güven bağı kurduk. Eylemi ve icraatı bir tarafa bırakarak, sadece söylemle her ili peşinize takıp götürebilirsiniz. Ama İzmirliyi götüremezsiniz. İzmirliye bir şeyi dayatamazsınız. İzmirli sizinle güven bağını kuracak, inanacak” diye konuştu.

“Eksiklerimizi biliyoruz”

Kentte devam eden ulaşım ve çevre yatırımlarına değinen Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmir iş alemi, bürokrasisi, çiftçisi ve sanayicisi İzmir’in kalkınması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Çünkü bu ortamı sağlayan, yatırımlarla öncülük yaparak altyapıyı geliştiren bir belediye var. Hepinizin bildiği gibi bir metromuz vardı. 11 km. Bugün bir raylı sistem ağımız var. Şu an 138 km çalışıyor. 2019 yılında biteni bitmeyeni 250 kilometreden fazla bir raylı sistem ağına kavuşacağız. Ulaşımda zamanı ve konforu, ulaşımda tüm olumsuzlukları bir tarafa bırakmak için dünyanın 150 sene önce başladığı metro ağını biz 15 yıla sığdırıyoruz. 15 yılda bunu yapıyoruz. Giderek saçaklanacak büyüyecek ve gelişecek. Çevre yatırımları konusunda Kuzey Almanya’da dünyada öncüdür. Katı atık problemini çözdüğümüzde Kuzey Almanya ile yarışacak duruma geliyoruz. Eksiğimiz var. Eksiklerimizi biliyoruz. Hedefimiz önümüzdeki günlerde çok daha yatırım yaparak kenti yaşanacak hale getirmek. Bir zamanlar kentler konuşulurken sanayisi ve finansı öne çıkan kentler prim yapıyordu. Bugün eğer kentinizi yaşanabilir hale getirmezseniz kenti kalkındıramazsınız."

Yüzülebilir körfez

Kocaoğlu konuşması sırasında önemli bir bilgi verdi. Yüzülebilir Körfez Projesine ilişkin açıklama yapan Kocaoğlu, “Hayal ederek kenti ileriye taşıyacağız. Bir büyük projemiz var. Dün İZSU Genel Müdürlüğümüzde bir toplantı gerçekleştirdik. Yüzülebilir Körfez hedefi. Son yaptığımız incelemelere göre bu dev projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi gücüyle gerçekleştirebileceğini tespit ettik. Şimdi start verip yolumuza devam edeceğiz. 10 senedir bu proje için araştırma yapmaya devam ediyoruz. Hemen hemen avam da olsa bütün boyutları çıktı. Finansal ve kapasite vs yapılacak olanlar. Süreç var. İZSU Genel Müdürlüğümüz bugünden hazırlık yapar ise bu ihaleye hazırlanabilir. Büyük oranda kendi öz kaynaklarıyla belli miktarına İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğine ya da kredi olanaklarıyla çözebilir diye gördük. Arkadaşlar süreci başlatıyor. Bu uzun ince bir yol. İhalesi var, projenin yapılması var. Ama önemli olan ve şu aşamada söylenecek şey; dün yapabilirlik tespitini yaptık. Özü bu. Maliyeti için çok erken. Bu proje bizim önceliğimiz. Bu proje tek başına dünyanın geri dönüşüm açısından en büyük projelerinden bir tanesi olacaktır. Bunu başardığımız zaman hatta kazmayı vurduğumuz zaman İzmir dünyada çok farklı bir boyuta gelecektir” dedi.

Londra’ya gidecek

Bayramdan sonraki gün Londra’da düzenlenecek yerel yönetimler toplantısına katılacağını ifade eden Kocaoğlu, “İzmir’in finans yapısını, yerel yönetim yapısını ve yerelde kalkınma hedeflerini ve uygulamalarını anlatacağız. Yani sözün özü inanırsanız, çalışırsanız kaynaklarınızı doğru kullanırsanız, israftan sakınırsanız, doğru hedefler koyarsanız, her gün biraz daha biraz daha ileriye gidersiniz. İleriye gitmek kentlilerin mutlu olması demektir. Daha sağlıklı bir çevrede daha sağlıklı konutlarda yaşaması demektir. İzmir’in en önemli projelerinden biri de kentsel dönüşümdür. Türkiye’ye örnek bir yol haritasını önüne hedef olarak koymuş ve gerçekleştirmeye başlamıştır. Kimseyi mağdur etmeden herkesi yerinde, komşusuyla birlikte yaşatacak, sağlıklı altyapıyı yapacak bir çalışmadır” açıklamasında bulundu.

“Farklılıklarımız zenginliklerimiz”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajları veren Kocaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geliştikçe sorumluluğumuz artıyor, projeler ortaya çıkıyor. Daha çok kaynağa ihtiyacımız oluyor. Geliştikçe duramıyorsunuz çarkı döndürmek durumundasınız. Biz de bunları sizlerle yapacağız. İnançlıyız, kararlıyız biz hemşehrilerimize bir güven tesis ettik bunu sarsmadan daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Ülkenin içinde bulunduğu durum çeşitli terör odakları, komşularımızda bulunan sorunlar bizim her zamankinden daha çok birbirimize dayanmamızı ve mücadele etmemizi gerektiriyor. Zor günlerde birbirimizi eleştirmeye, kusur aramaya ve farklılıklar üzerinden konuşmaya hiç gerek yok. Biz Anadolu köprüsündeyiz. Dünyanın medeniyeti buradan gelmiş geçmiş. Hepsi bir iz bırakmış biz hepsinin birleşmesinden gelen bir ulusuz. Bu süreçte iki şeyi öğrenmişiz; bir sabır iki yardımlaşma. Biz sabrı ve yardımlaşmayı sürdürdüğümüz müddetçe gerekli gördüğümüz yerde, bıçak kemiğe dayandığında aynı Kurtuluş Savaşı’nda olduğunda ayağa kalktığımız gibi yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Hiçbir ulus devletini bizim gibi değerlendirmez. Biz devlete hayırlı bakarız, devlet bizim güvencemizdir. Devlet bizim babamızdır, bizi koruyacaktır. Kim ne araştırma yaparsa yapsın güven açısında Türkiye Cumhuriyeti ordusu birinci çıkar. Biz devletimizi ordumuzun koruyacağına inanırız. Bu sıkıntıları aşıp hedefe doğru yürümek durumundayız. Başka çaremiz yok. Birlik olalım, birbirimize sahip çıkalım ve mesaimizi özveri ile yapalım."