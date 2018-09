Başkan Kocaoğlu, “Bin 400 belediyeden farkımız bu”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tarımsal kalkınmada atağa geçen Kiraz ilçesi, bu kez Yerel Ürünler Festivaline ev sahipliği yaptı. İğdeli Kooperatifi ile süt ürünleri alım sözleşmesinin de imzalandığı festivalde konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, “İzmir Modeli” olarak ortaya koydukları kalkınma temelli yönetim anlayışının, 21. yüzyılın yerel yönetimler açısından en önemli kararı ve uygulaması olduğunu belirtip, “Türkiye'deki diğer bin 400 belediyeden farkımız işte budur” dedi.

Kırsal kalkınmaya yönelik destekler kapsamında Kiraz ilçesinde de kooperatifler aracılığıyla üreticileri destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin gelişimi için yeni bir adım daha attı. Kiraz'ın doğal, kültürel ve tarımsal değerlerini öne çıkararak bölgenin tanınması ve turizme kazandırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yerel Ürünler Festivali” ilçede bayram havası estirdi. Konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle Kiraz'a renkli bir hafta sonu yaşatan festivale Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, ilçe belediye başkanları, kooperatif başkanları, üreticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Aziz Kocaoğlu törende yaptığı konuşmada, belediyecilik alanında oluşturdukları farkı vurgulayarak şunları kaydetti: “Bundan 14 yıl önce Türkiye yerel yöneticiliğine farklı bir misyon yükledik ve buna uygun bir vizyon belirledik. 'Yerel yönetimler sadece sudan, yoldan, otobüsten, planlamadan sorumlu olmamalı' dedik. Bunlar zaten kanunun verdiği görevler. Ama geldiğimiz çağda bu yeterli değildir. Belediye başkanları beldelerinin, ilçelerinin, kentlerinin kalkınmasından da sorumludur. Bizim 14 senedir uyguladığımız model sayesinde, diğer bin 400 belediyeden farkımız budur. Başarımızın temelinde bu vardır. Bu modelin yaygınlaşması, her belediyenin bu misyonu yüklenmesi için çaba harcıyoruz. Birçok belediyemiz gelip neler yaptığımızı inceliyor, kendi yörelerine göre, kendi potansiyellerine göre uygulamaya çalışıyorlar. İzmir Modeli çalışması, 21. yüzyılın yerel yönetim açısından en önemli kararı ve uygulamasıdır.”

“Üretim tamam sıra pazarlamada”

Bugüne dek verdikleri desteklerle kentteki üretim potansiyelini artırdıklarını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, “Üretim yapmak işin bir boyutu, diğer boyutu ise pazarlanması. Tek tek üreticilerimiz her gün 1-2 çuval fasulyeyi satmaya götürüyorlar. Gelen toptancı kendince bir yöntemle alıyor. Bu üreticiler kooperatif kurduğunda, birleştiğinde bütün çuvalların değerini kooperatif belirleyecek. Dolayısıyla karlılığını artıracak. Biz de paketleme tesisleri kurulması ve kooperatiflerde birleşen ürünlerin değerinin artması için çalışıyoruz” diye konuştu.

“İtibarımızı kaybetmeyeceğiz”

Türkiye'nin üretim yapmadan, tasarruf etmeden ve yatırımlarını dış borçla finanse ederek yürüttüğü yanlış ekonomik modelin ülkeyi bugünkü duruma getirdiğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, şöyle devam etti: “Kimsenin en ufak şüphesi olmasın ki, Türkiye Cumhuriyeti bu krizden de çıkacaktır. Ama kayıplar bizim kayıplarımız. Yok olan servet bizimdir. Bankalara giden mallar, tarlalar bizimdir. Borçlanmayalım demiyorum. Borçlanacağız ama hesabımızı doğru yapacağız. Hayalperest olmayacağız. Borç ödeme dengesini mutlaka kuracağız. Her şeyimizi kaybetsek de, itibarımızı kaybetmeyeceğiz. Her kaybolan şey geri gelir. Ama itibar bir defa kaybedildiği zaman bir daha geri gelmez. Onun için hepimiz tasarruf edeceğiz. Biz de belediye olarak tasarruf edeceğiz. Muhannete muhtaç olmaktan kurtulacağız. Onurumuzla yaşacağız. Burası bir çöl ülkesi değil; toprağımız bereketli. Belediye olarak her konuda tasarrufa gideceğiz ama kırsal kalkınmada bir kuruş para eksiltmeyeceğiz.”

Başkan'a geçmiş olsun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaklaşan yerel seçim için de şu mesajı verdi: “Yerel seçimlerin özellikleri farklıdır. Yerel seçimde belediye başkanı ve meclis üyelerini seçersiniz. Kendinize hizmet edecek sizden birini, kapısını çalıp girebileceğiniz, yolda çevirip derdinizi anlatabileceğiniz, ulaşılabilir birini seçmenizde fayda var. Çünkü yerel yönetim ulaşılmak demektir. Halkla beraber yönetmek demektir. Belediye başkanı halkına karşı ne kadar sevecen olursa o kadar başarılı olur. Kiraz Belediye Başkanımız Saliha Hanım'ın hafif bir rahatsızlığı olduğu için törene katılamadığını öğrendim. Kendisine de acil şifalar diliyorum.”

Her zaman inandığı doğrultuda doğru şeyler yaparak, kente ve ülkeye yararlı olmaya çalıştığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, “2001 krizinde 'yurtdışına çıkmayacağım, turistik gezi için bir dolar harcamayacağım' diye kendime söz verdim. 2018 yılındayız, aynı hassasiyeti yine gösteriyoruz, göstereceğiz” diye konuştu.

“İğdeli Kooperatifi özel bir örnek”

Törende konuşan Kiraz Kaymakanı Emin Kaymak, ilçede üreticiler açısından önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, “Son yıllarda kooperatiflerimizin işbirliğinin artması açısından güzel ilerlemeler kaydettik. Üretici örgütleri Kiraz'da ülke ortalamasını üzerinde faaliyet göstermekteler. Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na, kırsala üreticiye verdiği desteklerden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. İğdeli Kooperatifi'ne, kooperatifçilik açısından ulusal örnekte değerlendirilmesi gereken bir örnek olarak bakıyorum. İğdeli'nin tamamen küçük işletmelerden oluşan bir yapı olması burayı özel kılıyor. Bu ilçemiz adına çok büyük bir başarı örneğidir” dedi.

“Çalışacağız ve çaldırmayacağız”

İğdeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Top ise Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreci aşabilmek için daha fazla çalışmak ve üretmeye ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Aziz Başkanımızın böyle bir zamanda üreticinin yanında olması, verdiği destekler çok önemli. Tüm üreticilere sağlamış olduğu desteklere ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz bölge olarak çalışmayı, üretmeyi, üretirken de yanımızda bir gönül dostu olduğunu bilmemiz çok güzel. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda Başkanımın yanında tüm ekibine, yerel yönetimlerde köy köy gezerek hizmet veren personeline de teşekkür ediyorum.”

Atatürk'ün “Köylü milletin efendisidir” sözlerine de vurgu yapan Top, “Bu anlayış doğrultusunda her zaman bir, beraber ve güçlü olacağız. Çalışacağız, çalışacağız ama çaldırmayacağız” dedi.

Festivalin açılışının ardından Başkan Aziz Kocaoğlu davetlilerle birlikte festival stantlarını gezerek üreticilerle bir araya geldi. Festival kapsamında düzenlenen “en iyi incir” yarışmasında birinci olan Yaşar İnceoğlu, ikinci Fevzi Bakarlı ve üçüncü Nimet Yaygın'a da ödülleri verildi.

İlçe ekonomisine 12 milyon TL'lik katkı

Festival etkinliklerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarda dağıtılmak, huzurevi ve aşevinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu süt ürünlerinin ilçedeki İğdeli Kooperatifi'nden alınmasına yönelik sözleşme de imzalandı. 2014 yılından bu yana Kirazlı üreticilerden 12 milyon TL tutarında peynir alımı yapan Büyükşehir Belediyesi'nin İğdeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yaptığı yeni sözleşme imzalandı.

Üreticiye destek yağdı

İzmir'in kent merkezine en uzak ilçelerinden Kiraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet sınırlarına bağlandığı 2014 yılından beri büyük bir dönüşüm geçiriyor. İlçede küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi kapsamında bugüne dek 486 üreticiye bin 915 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı. Önümüzdeki günlerde 152 üreticiye daha 606 adet küçükbaş hayvan dağıtılacak. Ayrıca arıcılık eğitimini tamamlayan 216 üreticiye 864 arılı kovan, 432 boş kovan ve arıcılık malzemeleri, Arıcılar Birliğine kayıtlı 17 üreticiye 55 adet Batı Ege ırkı ana arı verildi. Kiraz Ziraat Odasına ortak tarım parkı kurulması için bir adet traktör, bir adet gübre serpme makinesi, bir adet mısır silaj makinesi, iki adet zeytin hasat makinesi, kooperatiflere 13 adet süt soğutma tankı desteği verildi. 502 üreticiye 5 bin adet kerevet (incir kurutma kasası) dağıtıldı. İlçedeki üreticilere yaklaşık 450 bin meyve fidanı dağıtımı yapıldı. Dolu felaketinden etkilenen üreticilere tohum desteği verildi. Kestane kanseri ile mücadele kapsamında ise üreticilere gerekli malzeme ve teçhizat sağlandı. Yerel çeşitliliğin korunması ve alternatif üretim çeşitlerinin geliştirilmesi projesi kapsamında 5 üreticiye 72 bin adet kekik fidesi desteği verildi. Kırköy Kalkınma Kooperatifi ile yapılan işbirliği çerçevesinde istiridye mantarı yetiştirilmesi için ilçedeki kadınlara eğitim verildi, tohum desteği sağlandı ve üretim tesisi kurularak kooperatifin hizmetine sunuldu.