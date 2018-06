Başkan Kocaoğlu: "Birlikte dağları deviririz"

. Nereye kadar? Böyle Türkiye olmaz. Birbirimize inanıp birlikte yol alırsak, dağları bile deviririz" dedi.

İlçe ziyaretlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez Bergama’ya giderek hem köylü ve üretici, hem de işçi ve patronlarla buluştu. İlçede vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Başkan Kocaoğlu, Bergama’nın Çamavlu, Güneşli ve Karaveliler mahallelerini ziyareti sırasında önemli açıklamalar yaptı. Bergama ilçe merkezinde bulunan tekstil-konfeksiyon atölyesinde çalışanların bayramını kutlayıp semt pazarını gezen Başkan Kocaoğlu, Bergama Ticaret Odası’nı da ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, meclis üyeleri ve ilçedeki meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi.

"Yanınızdayız"

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, CHP İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç ve CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde konuşan Başkan Kocaoğlu, yerelde kalkınmak için yola çıktıklarını ve hayata geçirdikleri bu modelin Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, "Tarımın, kırsalın kalkınması için nerede neye ihtiyaç varsa destek oluyoruz. Bergama, Dikili ve Kınık bize diğer çevre yerleşimlerden daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlandı. Küçük Menderes ve Yarımada ile kıyasla bu bölgede desteğimiz biraz daha geride ancak açığı hızla kapatıyoruz" dedi.

Çam fıstığındaki hastalığın teşhisi için meteoroloji ölçüm araçlarından birini Kozak Yaylası’nda konuşlandırdıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Üretici birlik olursa bu sıkıntılar daha kolay aşılır. Daha çok güçlenir ve yeni iş alanlar oluşturur. Ben elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım. Ancak siz de kesmek zorunda kaldığınız çam ağaçlarının yerine mutlaka yeni çamlar dikin. Kozak Yaylası’nın geleneksel geliri olan fıstık çamının burada varlığını sürdürmesini istiyoruz. Koyun keçi, fidan dağıtımına, arıcılık eğitimi verip arı kovanı, arı dağıtmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kozak’ta doğa turizmi

Bölgenin kalkınması için doğa turizminin canlandırılması gerektiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, Seferihisar Bademler’de oluşturdukları Doğal Yaşam Köyü modelini Kozak Yaylası’nda da hayata geçirebileceklerini söyledi. Kocaoğlu şöyle devam etti: "Gediz ve Bakırçay havzalarının kalkınması için stratejik plan hazırladık. Sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, sizden gelen talepleri dinleyerek yol haritası oluşturduk. Ben kırsala, tarıma, hayvancılığa para harcamaya hazırım. Yeter ki mevzuata, yasalara uysun. Bizim çiftçimiz de bizimle beraber yol yürümeye niyetli. Eğer bir adamla yola çıktıysan, o adamana güvenmen lazım. Bugün çok şükür 4 milyon 350 bin İzmirli bize güveniyor. Biz de onlara."

Nereye kadar ithalat?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üretimi kooperatifler aracılığıyla destekleyebildiğini, bunun için Bergamalı üreticilerin mutlaka kooperatif çatısı altında bir araya gelmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Her köye ayrı bir kooperatif kurmak yerine bir araya gelip güçlü bir kooperatif oluşturun. Biz destek vermeye hazırız. Yeter ki tarımımız kalkınsın, kırsalımız güçlensin. Yurtdışından saman getir, inek getir, kesilmiş et getir; mercimek ithal et, karpuz ithal et.. Böyle Türkiye olmaz!" dedi.

Direndik, eğilmedik

Konuşmasında ülkenin 5 yılda ayağa kalkabileceğini, ekonomisinin düzelebileceğini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Bunun için siyasetçiler yakınlarını, akrabalarını kayırmamalı, kendilerini zenginleştirmek için kanunsuz işler yapmamalı. Biz İzmir’de örnek olduk. Norveç büyüklüğünde bir kentte örnek işler başardık. Her türlü baskıya, operasyonlara rağmen direndik, bükülmedik, eğilmedik. Birlikte yol yürüyeceğimizi, birbirimize inanırsak dağları devireceğimizi gördük. Türkiye’nin en borçlu belediyesini Türkiye’nin en güçlü kurumu haline getirdik. Yaptığımız iş ne? Çalmadık, çaldırmadık, çalıştık. Kendi özkaynaklarımızla herkesten daha fazla iş yaptık. Elimizdeki erki vatandaşların lokmasını büyütebilmek için kullandık. Kendimiz i&cc edil;in, oğlumuz, eşimiz, dostumuz, yandaşımız için siyaset yapmadık. Millet için, devlet için yaptık. Bu ülkede bu kaynak, insan dokusu, toprak var. Siz de siyaseti için kendisi için değil ülkesi için yapan insanlara oy verin" şeklinde konuştu.

Emsile Teyze’nin şiiri

Her gittiği mahallede vatandaşların sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılanan Başkan Kocaoğlu’na Karaveliler Köyü’nde 80 yaşındaki Emsile Teyze bir sürpriz yaparak şiir okudu. Emsile Teyze 10 yaşındayken ilkokulda ezberlediği ve 70 yıldır unutmadığı "Lozan’dan bugüne" isimli uzun şiiri hiç şaşırmadan ve karıştırmadan okudu. Şiirin "hep ayağı kalkılır adın Cumhuriyettir" mısrasında ise salondaki herkes ayağa kalktı.

İşadamlarıyla buluştu

Başkan Kocaoğlu, Bergama Ticaret Odası ziyareti sırasında da Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ve Yönetim Kurulu üyeleriyle sohbet etti. Daha sonra oda üyeleri ve diğer meslek gruplarının başkanlarına hitap eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Aliağa -Bergama İZBAN hattı için TCDD ile görüştüklerini, onların sinyalizasyon, yol ve elektrik işi için ihaleye çıkacağını, Büyükşehir Belediyesi’nin de istasyonlar ile alt ve üst geçitleri yapacağını vurguladı.