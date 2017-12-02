Başkan Aziz Kocaoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma bir dokunduk, böyle oldu. Bir de devletin, Tarım Bakanlığı’nın dokunduğunu düşünün. Bizim İzmir’de 2,5 kat fazla üretim yaptırma yöntemlerimizin ülkenin her tarafında uygulandığını düşünün” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanmak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Seferihisar Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 30 bin 800 litrelik zeytinyağı alım sözleşmesi imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kooperatif arasındaki imza töreni, Gödence köy meydanında gerçekleştirildi.

Törene İzmir eski milletvekilleri Alaattin Yüksel ve Sabri Ergül, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Yelda Celiloğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İzmirli üretici ve tarım kooperatiflerine verdikleri destek sayesinde Türkiye tarımı 10 senede 2,1 büyürken, İzmir tarımında bu oranın yüzde 5,5’e çıktığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Herkese örnek bir İzmir modeli oluşturduk. Şimdi sıra, üretimle birlikte ambalajlama, depolama ve pazarlamanın desteklenmesine geldi. Örneğin bir ilçemizde arazi kamulaştırıyoruz. Sebze-meyve paketleme tesisi yapacağız” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği kooperatiflerin dünyaya örnek gösterildiğini, bu yöntemlerin ülke genelinde uygulanması halinde başarının mutlaka geleceğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Birlik olmak durumundayız. Küçük Menderes’te kooperatifler vardı ve çaba gösteriyorlardı. Başlarında gerçekten yürekli insanlar vardı. Elimizden gelen desteği verdik, bu kooperatifler bugün dünyada örnek gösterilir oldu. Kafayı takarsan, ‘bu problemi çözeceğim’ dersen, mutlaka çözersin. Önemli olan doğru bildiğin şeyi yapmak için inançlı olmaktır. Sabırla, önündeki barikatları kaldırarak, durmadan, dinlenmeden, inançla, inatla ve tüm konunun uzmanlarıyla birlikte çalışmamız gerekiyor. Kooperatiflerimiz büyüyerek örgütlenecek, pazarlamada inisiyatif alacak” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi olarak biz dokunduk, böyle oldu” diyen Kocaoğlu, “Bir de devletin, Tarım Bakanlığı’nın dokunduğunu düşünün. Bizim İzmir’de 2,5 kat fazla üretim yaptırma yöntemlerimizin ülkenin her tarafında uygulandığını düşünün. Verim artışını, maliyetlerin düşmesini, ürün çeşitliliğini, organik tarım uygulamalarını düşünün” ifadelerini kullandı.

Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu da yaptığı konuşmada, belediyenin desteği ile kooperatifin teknolojisini yenilediklerini, geçtiğimiz yıl yapılan protokolün ardından hayatlarının değiştiğini anlatarak, “Kooperatifimiz küçük bir köy kooperatifi olmaktan çıktı; havza kooperatifi olma yolunda ciddi mesafe aldı. Zeytinyağı işletmesinde ve üretim kalitesinde yüzde 20’lik bir artış sağladık. Maliyetleri düşürdük, çevresel sorunları çözdük, enerji tasarrufu sağladık. Kendimize olan özgüvenimiz arttı. Şimdi Yarımada’yı içine alan yerel zeytinyağı borsası projesini hayata geçiriyoruz. Zeytinyağı satışlarımızda üretimimizin yüzde 75’i markalı ve ambalajlı olma noktasına ulaştı. Bu önümüzdeki dönemde yüzde 85 olarak planlandık. Büyükşehir’in verdiği destek, her kuruşuna kadar üreticimize yansıtılmıştır. Üreticimizden aldığımız zeytinyağı fiyatlarına borsa üstünde 1,5-2 lira arasında fark oluşturularak üreticinin cebine para kazandırılmıştır. Kızıldağlar ve Gödenceliler olarak söz veriyoruz: Buradan bir dünya markası çıkaracağız. Bizim başarıdan başka gidecek yolumuz yok; başarıya kilitlendik” diye konuştu.

Destek katlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 9 bin litrelik zeytinyağı alım sözleşmesi imzalamış, aynı zamanda 252 bin liralık destek vererek kooperatife ait kontinü sistem zeytinyağı tesisini yenilemişti. Böylelikle zeytinyağındaki kalitenin ve üretim kapasitesinin artmasını, işletme maliyetlerinin azaltılmasını ve çevresel kirliliğin minimuma indirilmesini sağlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl alımını yaptığı 30 bin 800 litrelik zeytinyağı ile birlikte kooperatife iki yılda verilen destek miktarı 1 milyon liraya yaklaştı.