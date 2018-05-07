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07 Mayıs 2018 10:04

Başkan Kocaoğlu dümene geçti

Türkiye’nin en büyük kurumlar arası etkinliği Dragon Festivali, İzmir Körfezine ayrı bir renk kattı.

Başkan Kocaoğlu dümene geçti

07 Mayıs 2018 10:04

İnciraltı’ndaki festival alanını ziyaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu, izmir Büyükşehir Belediyesi ekibinin antrenmanına da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 53 takımın yer aldığı yarışın Fun kategorisinde ikinciliği elde etti.


Su sporları organizasyonları arasında çok özel bir yeri olan ve “Türkiye’deki en büyük kurumlar arası etkinlik” olarak kayıtlara geçen Dragon Festivali’nin İzmir ayağı, yine muhteşem ve renkli görüntülere sahne oldu. Kentin önde gelen firmalarının, çalışanlarından oluşturdukları ekiplerle kano yarışı yaptıkları festivalde İzmir Büyükşehir Belediyesi de vardı. İnciraltı’ndaki festival alanını ziyaret ederek yarışmacılarla keyifli dakikalar geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir ara Ulaşım Daire Başkanlığı çalışanlarından oluşan 16 kişilik Büyükşehir takımının antrenmanına da katıldı. Teknenin dümenine geçen Başkan Kocaoğlu, festivalin, İzmir Körfezini yeniden canlandırmak ve eski tanınırlığına kavuşturmak için önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.



53 takım yarıştı


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Dragon Festivaline iki ayrı kategoride 53 takım katıldı. Heyecan ve eğlencenin bir an olsun ara vermediği 2 günlük festivalde, sektörünün lider ve öncü kurumları katılımcı ve ziyaretçilere kendi ürün ve hizmetlerini de tanıtarak çeşitli ikramlarda bulundu.




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