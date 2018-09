Başkan Kocaoğlu Foça’da incelemelerde bulundu

Yeni Foça sahiline gelerek yetkililerden bilgi alan Başkan Aziz Kocaoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

"Üzerimize düşenler noktasında emirlerine amadeyiz"

Son derece üzücü bir durumla karşı karşıya kalındığını ifade eden Kocaoğlu, "Dün akşam haber aldık, geldik. Tabi yaşanmaması hepimizin dileği ama çevre il müdürümüz, yetkili kurumlar da müdahale etmişler. Hem Aliağa hem Foça belediye başkanlarımız da burada, gerekli lojistik desteği vermişler. Bakanlıktan gelen genel müdürle birlikte herkes elinden gelen desteği veriyor. Bu kirliliğin bir an önce giderilmesi için herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Gönül ister ki çok daha kısa zamanda müdahale edilsin. Ama her şeyin hazırlanması, irdelenmesi uzmanlık alanı gerektiriyor. Çevre il müdürümüz de ‘biz sıfıra kadar çevre çalışmalarını sürdüceğiz’ dedi. Biz de belediyelerimizle, büyükşehir belediyesinin her kurumuyla, çevre il müdürlüğünün istediği desteği vermeye hazırız, emrine amadeyiz. Geçmiş olsun. Olmasını kimse istemez ama olmuş. Bir an evvel de eski haline getirilmesi için herkes elinden geleni yapmalı" dedi.