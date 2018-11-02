Başkan Kocaoğlu, İnciraltı'ndaki süreci anlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığının "İnciraltı planlaması" konusunu yeniden masaya yatırmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Geçmiş yıllarda plan önerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına vermiştik. Sonra Bakanlık talebiyle yeni bir çalışma daha hazırlayıp sağlık konseptiyle oluşturduğumuz öneri planını bir kez daha gönderdik. Bu dosyamızın değerlendirilmesi, İnciraltı'ndaki planlama sürecini kısaltacaktır" dedi.

İnciraltı'nın sağlık turizme kazandırılması konusunu gündemlerine alan Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2007 yılından bu yana pek çok girişimde bulundukları "İnciraltı planlaması" için ilgili her kesimin bir araya gelerek bu sorunun artık kent gündeminden çıkarılması gerektiğini söyledi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in meclis toplantısında yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Aziz Kocaoğlu, "Bakanın İnciraltı için bürokratlarına talimat vermesi, bizleri bir kez daha umutlandırdı. Geçmiş yıllarda plan önerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına vermiştik. Sonra Bakanlık talebiyle yeni bir çalışma daha hazırlayıp sağlık konseptiyle oluşturduğumuz öneri planını bir kez daha gönderdik. Bu dosyamızın değerlendirilmesi, İnciraltı'ndaki planlama sürecini kısaltacaktır. 10 yılı aşkın bir süredir sağlık konseptiyle planlanması için çabaladığımız İnciraltı konusu, gerçekten de bakanın himayelerine muhtaç. Bu planlamanın yapılması, İzmir'in belirlediği hedeflere en kısa sürede ulaşması ve sağlık sektöründe dünyanın önemli merkezlerinden birine sahip olmamız açısından kritik öneme haizdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız" diye konuştu.

İzmir-Ankara uyumu

Başkan Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti: "Göreve geldiğim günden bu yana, İnciraltı'nın planlanması gerektiğine inanıyorum ve bunun için çalışmalar yapıyorum. Onlarca kez bu konuyu bakanlıklar ve Başbakanlık nezdinde gündeme getirdim. Bu bölgeyi, düşük yoğunlukta ama nitelikli bir yapılaşma ile sağlık turizminde dünya çapında bir yer yapabiliriz. Oluşturduğumuz kent ormanı da, elimizi müthiş derecede güçlendirecektir. Biz planlamanın bir an önce yapılmasını istiyoruz. İnciraltı kentin bir zenginliği ve elimizdeki bu serveti en doğru biçimde, çar çur etmeden değerlendirmek zorundayız. Hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet olarak önümüze çıkan her türlü engeli hep birlikt e aşmak zorundayız. İzmir ve Ankara'nın uyumlu çalışması, bu işi en doğru biçimde sonlandıracaktır. Umudumuz ve dileğimiz budur. İnciraltı'nı planlamak demek, aynı zamanda kentin de sıçraması demektir."

Kemeraltı sorusu

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in meclis toplantısında söylediği, "Aziz Başkan'la görüşmemizde bir takım konularda anlaşamadık. Onlardan biri de Kemeraltı sorunuydu" cümlesine bir anlam veremediğini de sözlerine ekleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı için yaptıkları ortada. İzmir Tarih Projesi kapsamında, Kemeraltı'nın sağlıklaştırılması ve canlandırılması için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Tarihçiler, mimarlar, şehir plancıları, esnaf, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, akademisyenler, işadamları ve kanaat önderlerinden oluşan geniş katılımlı grubun desteğiyle, 19 bölgeye ayrılan tarihi akstaki kültürel çeşitliliğin koruması için çalışmalar yürütüyoruz. Kadifekale-Basmane-Konak arasında kalan tescilli binaların restorasyonu için yoğun emek ve bütçe harcamaktayız. Kuruluşuna öncülük ettiğimiz 117 ortaklı TARKEM de, bu konuda etkin rol oynamaktadır. Kemeraltı Çarşısını değerlendirirken, çarşıyı tarih içindeki gelişimi, dönüşümü, aktörleri ve ticari hayatı gibi farklı açılardan ele alıyoruz. Bu bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için kamulaştırma çalışmalarına devam edeceğiz. Ayrıca tarihi çarşının alt yapısını güçlendiriyoruz. Kanal ve yağmur sularını ayrı hatlarda toplayarak yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin önüne geçeceğiz. Yakında açacağımız Balıkçılar Meydanı ile 866, 871, 874 ve 876 sokakları arasında kalan bölümü, kentin yeni çekim merkezi haline getiriyoruz. Kemeraltı Çarşısı Cephe Düzenleme Projesi kapsamında, ilk 4 etabı tamamladık. Biz olayı sadece Kemeraltı olarak da görmüyoruz. Agora-Kadifekale-Kemeraltı'yı içine alan 270 hektarlık tarihi bölgeyi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Agora'daki antik kent bölgesinin kamulaştırılması ve kazılara sponsorluktan Kadifekale'deki tarihi Roma tiyatrosunun ortaya çıkarılmasına, Namazgah Hamamı restorasyonundan Emir Sultan'a kadar her yerde varız. Umarım her kurum, bu bölgemiz için tıpkı İzmir Büyükşehir Belediyesinin hassasiyetiyle çalışır."