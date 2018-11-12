Başkan Kocaoğlu: “İZBAN'da grev sürecini TCDD yürütecek”

İzmir'in toplu ulaşım ağlarından İZBAN greve gitmeye hazırlanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Geçen grevde toplu sözleşmeyi biz yürüttük, şimdi karışmıyoruz. Bu sözleşme sürecini de ortağımız olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yürütsün diye bir karar aldık. Bunu Devlet Demiryolları'na da bildirdik. Onlar gerekli çalışmayı yapacak, en son kararı birlikte vereceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilere geçildi. Meclisin söz ve dilek kısmında söz alan AK Partili Meclis Üyesi Çağlar Haspolat, “Başkanım şafak vakti geliyor. Nasıl hissediyorsunuz?” dedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Çok iyi hissediyorum. Daha 140 gün var” cevabını verdi.

Haspolat, ayrıca Başkan Kocaoğlu'na, "İZBAN'da grev söz konusu. Sendika grev ilanı asma kararı almış. Ne yapacaksınız?. İzmir Büyükşehir Belediyesinde 33 kayıp tablo var. Bunlar ne olacak? Aday adayı olacak kişide aradığınız bazı özellikler var. Belediyeyi batırmayacak, dürüst bir aday adayı arıyorsunuz. Buldunuz mu? Bulduysanız açıklar mısınız?” sorularını yöneltti. Arka arkaya gelen sorular üzerine söz alan Kocaoğlu, “Bu son soruyu sorulmamış kabul edelim. Tablo konusunda basına düşmeden önce raporları ve teftiş raporlarını hazırlamıştık. Savcılığa başvuru yapmıştık. Gerekli her şeyi yaptık. Onunla ilgili bir problem yok. 8-10 tanesi Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi'nde çıktı. Hangi dönemdeyse verilmiş belli yerlere. Evine götüren var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Ama büyük çoğunluğu bulundu. 3-4 tane de bizim odamızda var. Duyar duymaz gerekli her şeyi yapık” dedi.

İZBAN'da grev süreci

İZBAN grevine değinen Kocaoğlu, “Biz geçen grevde İZBAN konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ayağı olarak aktif rol oynadık ve bu siyaset malzemesi oldu. Geçen toplu sözleşmeyi biz yürüttük, şimdi karışmıyoruz. Bu sözleşme sürecini de ortağımız olan Devlet Demiryolları yürütsün diye bir karar aldık. Bunu Devlet Demiryolları'na da bildirdik. Onlar gerekli çalışmayı yapacak, en son kararı birlikte vereceğiz” diye konuştu.

Kendisinden sonraki süreç için açıklama yapan Kocaoğlu, “Her partiden bu görevi layıkıyla yapacak çok arkadaşımız var. Önemli olan bunlar değerlendirilip aday yapılmalıdır. Onlar da demokratik bir şekilde yarışsın. Hangi arkadaşımız gelirse gelsin başımızın üstünde yeri vardır. İzmirli hemşehrilerimiz bizi, sizi nasıl seçtiyse yeni meclisimizi de seçecektir. Şimdiden aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.