Başkan Kocaoğlu: "Kentteki metro yatırımları sürdürülecek"

Aynı anda 115 vagonun park edebileceği dev tesisin yapım çalışmalarını denetleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, kentteki metro yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Metrosu’ndaki sefer aralığını kısaltabilmek amacıyla satın aldıkları 95 adet metro aracı için yapılan ’Halkapınar Yeraltı Depolama Tesisi’ inşaatını denetledi. Fahrettin Altay-Narlıdere hattındaki yapım çalışmalarının başlamasının ardından daha da önem taşıyan Vagonpark’ın, aynı anda 115 metro vagonuna park imkanı sağlayacağı bildirildi.

Trenlerin metro hattından Şehitler Caddesi altında bulunan yer altı deposuna ulaşımını sağlayacak olan tesiste, boyları 21 metre ile 28 metre arasında değişen ve toplam yüzey alanı 50 bin metrekare olan 670 adet diyafram duvar imalatının tamamlandığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, dev inşaattaki kazı ve betonarme çalışmalarını yerinde inceledi.

Raylı sistem ağını her yıl biraz da genişlettiklerini kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Göreve geldiğimde 11 kilometrede aldığımız raylı sistem ağını 179 kilometreye çıkardık. Bu yüzden metro araçlarının konumlanacağı bu tesis artık bir zorunluluk haline geldi. Hizmete açıldığında, çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak" dedi.

Her geçen gün genişleyen İzmir Metrosu filosunun bakım ve depolanması için Atatürk Stadı önü ile Şehitler Caddesi’nden başlayıp Osman Ünlü Kavşağı ve Halkapınar metro depo alanına uzanan bölgede oluşturulan yeni tesis, 115 vagon kapasiteli olacak. Toplam 15 bin metrekarelik alanda iki katlı olarak inşa edilen yer altı bakım ve depolama tesislerinde, ortamı havalandırmak ve herhangi bir yangın anında oluşan dumanı tahliye etmek için jet fan ve aksiyel fanlardan oluşan havalandırma sistemi kurulacak. Periyodik bakımın yapılacağı yükseltilmiş hatların bulunduğu bölümde ise araç ve parça bakımı yapmak üzere basınçlı hava sistemi oluşturulacak. Tesisin dışında araçların hareketli olarak yıkanmasını sağlayacak otomatik tren yıkama sistemi de kurulacak. Ulusal yangın yönetmeliklerin e uygun olarak bina içi sulu yangın söndürme sistemi (dolap sistemi), sprinkler (yangın söndürme sistemi) sistemi ve itfaiye dolum ağzı yapılacak. Yeraltı araç depolama tesisinde trafo merkezi ve trenlerin enerjisini sağlayan 3. ray sistemi de oluşturulacak. Ayrıca tesise yangın algılama-ihbar, kamera ve scada sistemleri de kurulacak.