Başkan Kocaoğlu, “Siyasette profil değişmeli”

Türkiye’deki siyaset kurumunda yaşanan erozyona dikkat çeken Kocaoğlu, “Siyaset şov yapma, rant sağlama işi değildir; siyaset devlet ve millet için yapılır. Kaliteli gençleri siyasete sokamıyoruz. Körler sağırlar birbirini ağırlıyor. Bu profilin mutlaka değişmesi lazım” dedi.

Aliağa’da hem kamyoncular hem de gemi söküm yan sanayici ve işçileriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, doğru siyasetçi ve doğru siyasetin tanımını yaptı. Siyasetin ülke ve millet için yapılması durumunda çok ulvi bir uğraş olduğunun altını çizen Başkan Kocaoğlu, “Siyaseti oğlun kızın için, eşin dostun için; bacanağın, kayınbiraderin, yandaşın için yapmayacaksın. Maalesef siyaset, günümüzde her bakımdan düzgün adamların uğraşması gereken bir iş olmaktan çıktı. Kaliteli gençleri siyasete sokamıyoruz. Körler sağırlar birbirini ağırlıyor. Bu profilin mutlaka değişmesi lazım. ’Ben şu mezheptenim, bu memlekettenim, bana oy ver’le olmaz, olmamalı. Siyaset şovu kaldırmaz. Siyaset rant sağlama işi değildir. Eskiden siyasette espri vardı, hakaret etmezlerdi; cenaze ve düğünlerde beraber bulunurlardı. Türkiye’nin bu eski günleri yeniden geri getirmesi şart” şeklinde konuştu.

CHP İlçe Başkanı Özcan Durmaz’ın da eşlik ettiği Aliağa temasları sırasında kahve ziyaretleri de gerçekleştiren Aziz Kocaoğlu, gelen sorular üzerine bazı ilçe belediyelerin Büyükşehir Belediyesi ile ilişkisine de değinerek şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi olarak hizmette ayrım yapmadan çalışıyoruz. Tüm ilçe belediyelerine saygılıyız. Ama bazı ilçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanına giriyor. Menderes ve Aliağa’da bu durumu yaşadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği bir caddede, ’burayı ben yapacağım’ diye rol çalmaya çalışmak doğru değil. Siyaset şovu kaldırmaz. Yanlış hesap her yerden döner. O yüzden biz bir gerginlik olmasın diye çekildik. Devletin valisine kaymakamına yazdık bu durumu. Onlar görevini yapacak.”

“Enerji yatırımına hazırız ama…”

İzmir’deki arıtma yatırımlarının büyüklüğü nedeniyle enerji maliyetinin çok yüksek olduğuna da dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı, “Kendi enerjimizi üretmek istiyoruz. Bunun için 1,5 milyar liralık kredi alabiliriz. Yılda 185 milyon lira tasarrufumuz olur. Ama Enerji Bakanı’ndan bir türlü randevu alamadım” diye konuştu.