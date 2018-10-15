Başkan Kocaoğlu, teşekkür turuna Menderes'ten başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday olmama kararının ardından veda ziyaretlerine başladı. Üç dönem sürdürdüğü başkanlık görevindeki başarısında İzmirlilerin verdiği desteğin büyük etkisi olduğunu kaydeden Aziz Kocaoğlu, vatandaşların "Bir dönem daha devam" taleplerine, "Belediye'de de iş bitmez, devlette de. Önemli olan kıvamında, tadında bırakabilmektir" cevabını verdi.

Menderes programı sırasında sırasıyla; Ahmetbeyli, Çile, Ataköy, Çamönü, Sancaklı ve Çileme köyleriyle ilçe merkezinde ziyaretlerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçede kurmak istediği tarım ürünleri paketleme tesisiyle ilgili bilgi de verdi. Başkan Kocaoğlu, "İzmir'in kalkınmasını, ekonomik olarak büyümesini ve İzmirlilerin gelirlerinin yükselmesini, sofradaki lokmasının büyütülmesini kendime görev edindim. Bu doğrultuda projeler ürettim. Bir meşale yaktıysam, ne mutlu bana" diye konuştu.