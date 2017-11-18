Başkan Kocaoğlu ve Emniyet Müdürü Aşkın’dan hayırlı olsun ziyareti

İzmir Ticaret Odası’nın 1. Kordon’daki yeni binası 13 Kasım’da faaliyete başlamasının ardından, ilk konukları olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ı ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyesi Hüseyin Saygılı’nın da katıldığı ziyarette İTO’nun yeni binanın Odaya, İzmir iş dünyasına ve İzmir’e hayırlı olmasını diledi. Demirtaş da binanın yapımı boyunca gösterdiği anlayış ve destekler nedeniyle Kocaoğlu’na ve ilgili tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür edip, binayı gezdirdi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da şube müdürleri ile birlikte İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ı ziyaret etti. Aşkın da binanın İTO’ya hayırlı olmasını dilerken, özellikle binadaki güvenlik önlemlerini inceleyerek, bilgi aldı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da, binanın yapım süreci boyunca trafik ve çevre güvenliği konusunda verdiği desteklerle ilgili Emniyet Müdürü Aşkın’a teşekkür edip, binayı gezdirdi.