Başkan Kocaoğlu’dan balıkçılara; rastgele

Sabahın erken saatlerinde vali yardımcısı ve belediye oda başkanlarıyla birlikte balıkçı esnafını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, balıkçılara bol kazançlı ve bereketli bir yıl diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, av yasağının sona ermesiyle birlikte hareketliliğin yeniden başladığı İzmir Su Ürünleri Hali’ni ziyaret ederek balıkçı esnafıyla bir araya geldi. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen sezon açılış etkinliğine İzmir Vali Yardımcısı Erol Türkmen, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile birlikte katılan Başkan Kocaoğlu, balıkçılara bol kazançlı bir sezon diledi. Sabahın erken saatlerinde gittiği Hal’de tezgahları dolaşarak esnafla sohbet eden Başkan Aziz Kocaoğlu, hazırlanan balık çorbasının tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Sezonun tüm balıkçılık sektörüne hayırlı olmasını ve bol kazançlı geçmesini Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bu sene Su Ürünleri Hali’ni A’dan Z’ye yeniledik ve balık sezonunun açılışına öyle geldik. Burada esnaf arkadaşlarımız ve gelen ziyaretçiler, yeni balık halinden çok memnun olduklarını bildirdiler. Tüm balıkçı esnafına hem sezonda hem de yaşam boyu sağlıklı, hayırlı işler diliyorum” dedi.

Balık Hali A’dan Z’ye yenilendi

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 bin ton balığın işlem gördüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, günde ortalama 1000-1500 araç ile 5 bin kişiyi aşan bir topluluğa hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin daha sağlıklı ve hijyenik koşulların oluşturulması için Su Ürünleri Hali’nde geçen yıl yaptığı çalışmaların başlıcaları şunlar:

Saç çatı sistemi yerine sandviç panel çatı kaplaması yapıldı. Dış mezat alanı olarak kullanılan meydan sahası şeffaf polikarbon çatı paneli ile kaplandı. Kapalı mezat alanın karo olan zemini, daha hijenik olması için 6 mm kalınlığında poliüretan ile kaplandı. Halin iç ve dış cepheleri boyandı. Güvenlik için 3 metre yüksekliğinde beton prekast duvarlar yerleştirildi. Kapalı alanındaki su kanallarındaki ızgaraların tamamı paslanmaz (galvaniz) malzeme ile değiştirildi. Hal sahasında koku oluşumunu engellemek amacıyla yeni ızgara ve kanal sistemleri yapıldı. Mevcut trafo güçlendirildi; tüm pano ve elektrik tesisatları yenilendi. Kapalı ve açık mezat alanlarına yeni aydınlatmalar takıldı. Trafo yenilenmesiyle her yıl sıklıkla meydana gelen elektrik kesilmelerinin önne geçildi. Yangın ihbar sistemi yapıldı. Çatlak ve kırıklar nedeniyle bakteri üremesi ile beraber oluşan kokuların önüne geçmek için hasır çelik donatılı vakumlu beton yapıldı. Hal ana giriş kısmına hale giriş yapan araçlar için dezenfeksiyon havuzu yerleştirildi. Hal içi kapalı ve açık alanlara 72 adet kamera takıldı. Hal ana giriş kapısı karşısındaki alan 50 araçlık otopark olarak düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 yılındaki tüm bu çalışmalar için 6.1 milyon liranın üzerinde harcama yaptı. Bu yıl içinde de Hal ana giriş kapısının komple yıkılarak giriş ve çıkışların daha sistemli bir hale getirilmesi için yeni kapı sistemi yapılacağı bildirildi.

Bol ve ucuz balık sözü

İzmir Ticaret Odası’nın en meslek komitelerinden birisinin balıkçılık olduğunu belirten İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi çok büyük ekonomik katkıyla balık halini yeni bir görünüme kavuşturdu. Bu halin bu aşamaya gelmesinde en büyük katkılardan biri de İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan’dır” şeklinde konuştu. Balıkçılık sezonuna çok iyi başladıklarını ifade Mehmet Şahin Çakan ise, “Karadeniz ve Marmara’da göç balığı var ancak Ege’nin balığı her zaman var. İyi ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Halkımıza bol ve ucuz balık yedireceğimizin sözünü verebiliriz” dedi.