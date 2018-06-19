Başkan Kocaoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adayına büyük övgü

Başkan Kocaoğlu, "Türkiye artık nefes alamıyor. O yüzden en çok değişime ihtiyacımız var. Ama düşmanlık yok! Kin yok, nefret yok! Aynı memleketin insanlarıyız. Birlikte çok çalışıp huzur içinde yaşarız. Hiç bir sıkıntımız da olmaz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kısa bir "bayram molası" verdiği ilçe turlarına Bayındır ile devam etti. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı’na gelerek burada partililere kısa bir konuşma yapan Başkan Kocaoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile birlikte ayağa kalktı, şahlandı. Muharrem İnce sel oldu, akıyor. Vatandaş umut olarak sarılıyor bize.. İşimiz hem çok kolay hem de çok zor. Doğru politikalar üretip hata yapmayacağız. Cesur olacağız. Cesur kararlar alacağız. Dünya ile barışacağız" dedi.

Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ile CHP İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek’in de eşlik ettiği Başkan Kocaoğlu, daha sonra Bayındır’ın en kalabalık mahallelerinden Çırpı ve Hasköy’e giderek vatandaşlarla buluştu.

İki mahallede kahve toplantıları yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı özetle şunları söyledi:

"2014’ten beri sürekli seçim ve referandum yapıyoruz. Ekonomi artık dikiş tutmuyor. En büyük şirketlerin bile borç erteleme talepleri, kriz endişelerini artırıyor. Zaten iktidarı 1,5 yıl önceden erken seçim kararı almaya zorlayan budur. Sadece inşaat ve yol yapmakla, sadece para politikalarıyla bu memleket gitmez. Üretmeden olmaz! Türkiye artık nefes alamıyor. Türkiye’de mutlaka değişim lazım. En çok buna ihtiyacımız var. Ama düşmanlık yok! Kin yok, nefret yok! Aynı memleketin insanlarıyız. Birlikte çok çalışıp huzur içinde yaşarız. Hiç bir sıkıntımız da olmaz. Önce dünya ile barışacağız. Ekonomiyi üretir hale getireceğiz. Dünyadaki eski itibarımızı yeniden kazanacağız. Ve çok çalışıp adil paylaşacağız."